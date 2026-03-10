克罗地亚和匈牙利实施汽油限价

德国《时代周报》网站报道，克罗地亚和匈牙利成为欧盟中最早对自伊朗战争爆发以来大幅上涨的燃油价格实施限价的国家。克罗地亚总理安德烈·普连科维奇表示，从10日开始，柴油价格上限为每升1.55欧元，汽油价格上限为每升1.50欧元。匈牙利总理欧尔班也宣布，将从10日凌晨开始实施类似的价格上限措施。

“我们将对汽油和柴油实行保护性价格，零售价格不得超过该上限。”欧尔班在Facebook上发布的一段视频中表示。该价格上限仅适用于在匈牙利注册的车辆。欧尔班还宣布，政府将释放国家战略储备。

几个小时前，欧尔班还呼吁欧盟解除对俄罗斯化石燃料的所有制裁。欧尔班被认为是俄罗斯的亲密伙伴。这位右翼民粹主义总理在2021年11月新冠疫情期间油价飙升时，也曾实施过类似的燃油价格上限。

在奥地利，政府正在讨论降低燃油税以减轻民众负担。奥地利总理施托克尔表示，鉴于当前局势动荡，应该暂时下调燃油税。政府目前正在评估并密集讨论哪种减负方案最为有效。

由于战争影响，石油和天然气价格大幅上涨。国际油价自近四年来首次突破每桶100美元。天然气价格也持续上升。这主要是由于霍尔木兹海峡事实上的封锁，以及卡塔尔、沙特阿拉伯和巴林等国的炼油厂遭到袭击。

法新社报道，七国集团内部也正在讨论是否通过释放石油储备来应对当前局势。9日的一次视频会议上对此进行了讨论，但暂时决定不采取行动。“我们还没到那一步。”法国财长莱斯屈尔表示，不过，在未来几周内释放石油储备仍是有可能的。“我们已同意，如有必要，将动用一切必要手段来稳定市场，包括可能释放必要的库存。”莱斯屈尔说。

释放紧急储备能源的目的是确保能源供应并限制价格快速上涨。相关行动通常由国际能源署协调，而七国集团可以提前作出政治决策。

在德国，据政府消息，一个工作小组正在密切关注局势。总理默茨对高昂的能源价格及其对经济的影响表示担忧。副总理克林拜尔批评矿业和石油公司“哄抬物价”，并要求燃油价格每天最多只能上调一次。根据国际能源署的数据，德国去年11月的石油库存为3442万吨。其中大部分是原油，主要储存在德国北部。柴油、汽油、取暖油和航空煤油等成品油储备则分布在全国各地。