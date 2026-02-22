阿拉木图卡勒卡曼地铁站建设加速推进 计划2026年上半年完工

据市政府新闻办公室发布的消息，作为项目建设的一部分，车站周边将实施大规模绿化工程，包括栽植大量乔木及上千株灌木。同时，还将建设步行区域、安装照明系统，并配套修建停车场、巴士停靠点及公交候车亭等基础设施。

车站内部方面，装修工程已进入收尾阶段。自动扶梯和电梯安装工作全部完成，通风、视频监控及消防系统等配套工程也接近尾声。

据了解，隧道内各项作业正按既定进度稳步推进：左线区间隧道已全部完成施工；右线隧道即将启动采用无缝线路技术的铺轨作业。

目前，约有400名专业技术人员在施工一线作业。按照计划，车站整体建设将于2026年上半年末完成。

此前有报道称，在资金保障到位的前提下，卡勒卡曼地铁站建设有望于2026年上半年竣工。

值得注意的是，该站原计划于2025年投入运营，预计日均客流量将增加2万人次。受相关因素影响，通车时间随后调整至2026年。

此外，根据阿拉木图城市发展规划，到2030年前，地铁线路还将继续向西延伸至巴尔勒克市场方向，并新增三座车站。届时，该区域将形成集西部汽车客运站、轻轨与地铁站于一体的现代化综合交通枢纽。

【编译：阿遥】