阿拉木图地铁考虑引进外国承包商 旨在缩短建设周期

萨都沃夫指出，在其他国际化大都市，此类大型基础设施项目的建设周期通常仅为两年，而阿拉木图急需提升这一速度。

—我们正在参考中国和莫斯科的经验：他们不仅建设车站速度极快，甚至能迅速建成整条地铁线路。例如，如果与中国公司达成协议，他们可能仅用两年就能交付一条新线，因为他们拥有充足的隧道掘进设备。相比之下，我们目前仅有一台掘进机，且运行状态并不理想。建设进度缓慢的首要原因就是技术设备的短缺。城市向地下发展是时代的必然要求。首先，地铁是地震发生时安全的避难场所；其次，它将为各经济领域的发展注入强劲动力。-萨都沃夫强调。

萨都沃夫表示，从长远来看，对地铁建设的投资是完全值得的。地铁站点的开通将加速客流运转，对提升城市环境品质、促进城市经济以及带动中小企业发展具有显著的积极作用。

与此同时，他明确表示，目前尚未与任何特定承包商签署正式协议。

—目前还未达成具体协议。各方都在等待能够明确预算规模的初步可行性研究报告。只有在预算数额确定后，我们才能启动正式谈判。像中国和莫斯科那样具备“高效建设能力”的伙伴屈指可数，他们拥有丰富的实践经验和优秀的工程成果。因此，寻求能够短时间内交付项目的承包商是非常有意义的。-萨都沃夫解释道。

【编译：阿遥】