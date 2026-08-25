迪玛希“DIMENSIONS”概念迎来终章 回归最真实的自我

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮近日发布“DIMENSIONS”概念终章视觉内容，以“Origin. Expanse.”为主题，为这一世界巡演概念画上句号。

在最新发布的视觉作品中，深邃宇宙成为背景，画面采用低饱和度光线和极简构图，弱化服装、特效等外在元素，将视觉焦点集中在迪玛希本人。

其中，他以白发造型亮相。相关概念说明称，这一形象象征着暂时放下外界赋予的身份、光环和标签，回归不依赖任何外在定义的真实自我。

画面中漂浮的细微星尘，则被赋予过去经历的象征意义——走过的道路、演唱过的歌曲以及抵达过的远方，并未消失，而是成为构成自我的一部分。

大量留白和暗色空间进一步强化了极简表达。官方文字将这一视觉理念概括为：当所有装饰被褪去，留下的并非空白，而是一种不受定义束缚的清晰状态。

“DIMENSIONS”概念由此完成从不同“维度”探索到回归本真的闭环。其最终表达指向一个核心主题：经历所有变化之后，最终回到最初出发时的自己。

该概念与迪玛希“DIMENSIONS”世界巡演相呼应，延续其近年来在音乐之外对舞台视觉、人物形象和艺术叙事的整体化探索。