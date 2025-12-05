加沙地带反哈马斯民兵头目被打死

《新消息报》网站援引该民兵组织一名消息人士的话报道，该组织内部不同家族和团体之间发生争斗，冲突随后升级为枪战，沙巴卜死于枪击。一名以色列安全官员当天晚些时候告诉这家媒体，沙巴卜因“与以色列合作”与人发生争执被殴打，他被送到以色列一家医院后，因伤势过重不治身亡。

据巴勒斯坦和以色列媒体报道，沙巴卜确切死亡时间尚不清楚，似乎是在过去48小时内。

“人民力量”此前否认受到以色列支持或与以色列军方合作，称其活动系“人道主义”性质。但《耶路撒冷邮报》报道，沙巴卜领导的“人民力量”民兵组织一直与以色列合作，在加沙地带南部开展反哈马斯行动。

《以色列时报》报道，沙巴卜是贝都因部族首领，其领导的民兵组织是本轮巴以冲突以来加沙地带反哈马斯组织中表现“最突出”的。自10月加沙停火以来，沙巴卜及其组织一直在加沙地带南部城市拉法的以色列控制区活动。

报道还说，以色列总理内塔尼亚胡今年6月承认以方武装了加沙地带的反哈马斯部族，但以方很少公布相关细节。针对沙巴卜死亡，以色列官方尚未作回应。

一名哈马斯发言人否认该组织与沙巴卜之死有关联。哈马斯认定沙巴卜与以色列合作，曾下令旗下武装人员将其杀死或抓捕。

据英国《卫报》报道，以色列曾尝试争取加沙地带社区领袖和家族长老组建反哈马斯联盟，但并不成功，于是转向沙巴卜这样的年轻人。这类反哈马斯民兵组织曾参与系统性地抢劫援助车队，盗取人道主义援助物资。“人民力量”还配合以军在拉法市以方控制区清剿藏在地道中的哈马斯武装人员。以方试图通过扶植这些“代理人”，削弱哈马斯，控制加沙民众，并拒绝巴勒斯坦民族权力机构在战后治理加沙。