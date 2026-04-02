第六届世界游牧民族运动会视觉形象发布 雪豹成为吉祥物

吉尔吉斯斯坦选择雪豹作为吉祥物并非偶然，这一图腾与该国的自然风貌及深厚的民族文化紧密相连。

据介绍，吉祥物的视觉设计融合了吉尔吉斯斯坦的自然景观、游牧文化遗产与现代设计元素，将广泛应用于赛事宣传、视觉传播及各类创意表达之中。

世界游牧民族运动会秘书处指出，这一吉祥物传达了赛事的核心精神，体现了力量的和谐、对世界的开放以及对传统文化的坚守。雪豹形象还将贯穿于赛事各类信息发布与创意素材之中。

据悉，第六届世界游牧民族运动会将于2026年8月31日至9月6日举行。开幕式定于8月31日在比什凯克竞技场举行，恰逢吉尔吉斯斯坦独立日；主要比赛及文化活动将在伊塞克湖州展开。预计将有来自100多个国家的3000余名运动员参赛，赛事涵盖43个民族体育项目，并配套举办文化与学术活动，口号为“力量的团结！精神的团结！”。

【编译：阿遥】