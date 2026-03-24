第七届世界游牧民族运动会承办国将于近期敲定

世界游牧民族运动会秘书处负责人努尔苏丹·阿德诺夫日前公布了这一消息。据介绍，第七届赛事将由新的东道国承办，目前已有3至4个国家表达了申办意愿。

与此同时，第六届世界游牧民族运动会的筹备工作已进入倒计时阶段。

—距离第六届世界游牧民族运动会开幕仅剩五个月。2025年，我们已向全球100个国家发出邀请。截至目前，约有50个国家正式确认参会。预计届时将接待来自90多个国家的代表团。目前，组委会已进入最后筹备阶段，-阿德诺夫表示。

阿德诺夫指出，随着气温回升，相关修缮和基础设施建设工作将全面展开。按照传统，作为赛事“灵魂”所在地的克尔钦山谷将举办大型民族文化节。目前，“民族村”的全新设计方案已获得组委会批准，正式开幕式定于9月2日举行。

在谈及比赛场馆时，阿德诺夫强调，本届赛事将充分利用现有成熟设施，不计划新建或启用新的比赛场地。

—第六届世界游牧民族运动会不会启用新地点。伊塞克湖州现有基础设施完全符合赛事需求，因此我们决定继续使用经过验证的场地，-他补充道。

此外，乔尔蓬阿塔赛马场仅计划进行常规维护性修缮，以确保赛事顺利举办。

【编译：阿遥】