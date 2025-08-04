第六届世界游牧民族运动会官网将于本月上线

世界游牧民族运动会国际秘书处负责人努尔苏尔坦·阿杰诺夫与吉尔吉斯共和国国家民族体育项目管理局局长巴克蒂亚尔·博科耶夫表示，本届赛事的准备工作相比往年启动得更早。目前，由各部委组成的组委会已开始全面运作。

“这是我们首次在比赛开幕前一年半向参赛国家发出邀请。过去通常是在开赛前6至9个月才发出通知，因此很多国家难以按时准备，”阿杰诺夫指出。

除了官网建设，赛事的体育、文化和学术板块的策划工作也同步推进中。赛事预算尚未最终确定，相关费用的预测与核算工作仍在进行之中。

阿杰诺夫还提到，赛事开幕式有望在比什凯克举行。如果在“比什凯克竞技场”举办，将为外国嘉宾展示吉尔吉斯斯坦现代城市形象。

“过去宾客先抵达比什凯克，再前往伊塞克湖；如今他们能亲眼见证国家的发展变化，”他说。

博科耶夫表示，目前各体育联合会正就比赛组织提交书面建议，截止时间为8月中旬。随后将公布招标信息，并开始制定预算。他补充说，预算规模将取决于参赛国家数量，因为住房、餐饮与交通保障等成本将按此比例计算。

阿杰诺夫还介绍，体育项目设置将遵循“先制定核心项目清单，再根据各国反馈增补”的流程。目前已确认包括智力类、摔跤类、马术类及民族传统类在内的40个项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】