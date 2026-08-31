第六届世界游牧民族运动会开幕 哈萨克斯坦代表团亮相

哈萨克斯坦国家体育代表团旗手、国家叼羊队队长库尔曼别克·图尔甘别克高度评价了比什凯克运动会开幕式的组织工作。

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“第六届世界游牧民族运动会开幕式举办得非常成功，组织水平很高。特别值得一提的是，近20个国家的元首出席了此次活动，来自全球112个国家的运动员也齐聚于此。今天正值吉尔吉斯斯坦独立日，我想借此机会向兄弟般的吉尔吉斯人民致以节日祝贺。”他说。

据他介绍，哈萨克斯坦代表团由150多名运动员组成。

本届运动会期间，哈萨克斯坦运动员将参加20个项目的比赛。

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第六届世界游牧民族运动会盛大开幕式于8月31日晚在吉尔吉斯斯坦首都新落成的“比什凯克竞技场”隆重举行。

出席开幕式的嘉宾包括为参加上海合作组织峰会而抵达比什凯克的各国元首，以及多位国际组织负责人。

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据吉尔吉斯斯坦文化、信息和青年政策部部长米尔贝克·曼贝塔利耶夫介绍，近20个国家的元首出席了第六届世界游牧民族运动会正式开幕式。

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包括联合国在内的国际组织负责人也来到现场，观看了这场盛会。

来自全球800家大众传媒的代表对本次活动进行了报道。