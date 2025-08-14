17:23, 14 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦确定2025-2026学年中小学学年与假期安排
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部文件，2025-2026学年全国中小学的学年、假期及毕业考试时间已正式确定。
新学年将于2025年9月1日开始，2026年5月25日结束。
学期与假期安排（1至11/12年级）：
-
第一学期：8周，秋季假期为2025年10月27日至11月2日；
-
第二学期：8周，寒假为2025年12月29日至2026年1月7日；
-
第三学期：10周，春假为2026年3月19日至3月29日；
-
一年级额外假期：2026年2月9日至2月15日；
-
第四学期：8周。
毕业考试时间：
-
9/10年级：2026年5月29日至6月11日；
-
11/12年级：2026年6月2日至6月15日。
9/10年级考试安排：
-
数学（代数）——5月29日；
-
选考科目——6月3日；
-
哈萨克语/俄语/母语（作文或书面作业）——6月8日；
-
哈萨克语与文学或俄语与文学（按授课语言）——6月11日。
11/12年级考试安排：
-
哈萨克斯坦历史（口试）——6月2日；
-
代数与初步分析——6月5日；
-
哈萨克语/俄语/母语——6月9日；
-
选考科目——6月12日；
-
哈萨克语与文学或俄语与文学——6月15日。
该规定将自2025年8月24日起生效。
【编译：达娜】