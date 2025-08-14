中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:23, 14 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦确定2025-2026学年中小学学年与假期安排

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部文件，2025-2026学年全国中小学的学年、假期及毕业考试时间已正式确定。

    школа
    Фото: управление образования Костанайской области

    新学年将于2025年9月1日开始，2026年5月25日结束。

    学期与假期安排（1至11/12年级）：

    • 第一学期：8周，秋季假期为2025年10月27日至11月2日；

    • 第二学期：8周，寒假为2025年12月29日至2026年1月7日；

    • 第三学期：10周，春假为2026年3月19日至3月29日；

    • 一年级额外假期：2026年2月9日至2月15日；

    • 第四学期：8周。

    毕业考试时间：

    • 9/10年级：2026年5月29日至6月11日；

    • 11/12年级：2026年6月2日至6月15日。

    9/10年级考试安排：

    • 数学（代数）——5月29日；

    • 选考科目——6月3日；

    • 哈萨克语/俄语/母语（作文或书面作业）——6月8日；

    • 哈萨克语与文学或俄语与文学（按授课语言）——6月11日。

    11/12年级考试安排：

    • 哈萨克斯坦历史（口试）——6月2日；

    • 代数与初步分析——6月5日；

    • 哈萨克语/俄语/母语——6月9日；

    • 选考科目——6月12日；

    • 哈萨克语与文学或俄语与文学——6月15日。

    该规定将自2025年8月24日起生效。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 教育部 社会
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读