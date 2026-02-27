哈萨克斯坦设定牛肉出口配额 2027年或逐步取消限制

—为防止牛肉大量流向海外、稳定国内市场价格，外贸政策及参与国际经济组织事务跨部门委员会于2025年决定，对向第三国及欧亚经济联盟国家出口的大牲畜肉类实施2万吨数量限制（配额）。根据委员会决议，为保障国家粮食安全、推动畜产品深加工发展、防止国内市场出现肉类短缺并稳定牛肉价格，出口配额限制期限确定为2025年12月31日至2026年6月30日，-别克帖诺夫表示。

与此同时，政府首脑指出，为进一步扩大肉类出口规模，相关部门正研究通过优化配额机制，扩大出口企业参与范围。

—在综合考虑信贷支持措施的实施效果、牲畜存栏增长情况及育肥周期规律，以及国内肉类市场供需状况后，我们计划自2027年起逐步取消出口限制措施，-别克帖诺夫说道。

别克帖诺夫强调，为优先保障国内市场供应，政府拟对出口商引入“对等义务”，即必须将出口总量不少于15%的份额投放国内市场。他认为，这一调控机制在优先满足国内需求的同时，也将为出口供应实现有序增长创造条件。

