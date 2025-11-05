哈萨克斯坦确定国家标志清单——冬不拉、郁金香与 #Qazaqstan 成为标志性符号

国家标志有助于彰显国家独特性，巩固全民认同，传承历史与文化遗产。

为此，制定了以下全国性象征清单：

国家口号 ——“前进，哈萨克斯坦！”

国家色彩 ——天蓝色与金黄色；

国家图书象征 ——阿拜《箴言录》；

国家团结象征 ——毡房顶圈；

国家乐器象征 ——冬不拉；

国家植物象征 ——郁金香；

国产产品标志 ——“Қазақстанда жасалған”（哈萨克斯坦制造）或“Made in Qazaqstan”；

国家主题标签（Hashtag）——#Qazaqstan、#Kazakhstan。

这一国家标志清单将构成国家统一标识体系和品牌形象的基础。

国家标志将成为全民认同体系的重要组成部分，广泛应用于国家机关、行政区划单位、教育、文化、体育机构及公民社会组织等领域。

此外，这些象征还可在各类庆典仪式、社会政治、文化与公共活动中使用。

【编译：阿遥】