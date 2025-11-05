中文
    哈萨克斯坦确定国家标志清单——冬不拉、郁金香与 #Qazaqstan 成为标志性符号

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《关于批准哈萨克斯坦共和国国内政策基本原则、价值观和方向的总统令》。在此框架下，确定了一份体现国家历史文化特征的国家标志清单。这一举措符合国际通行做法。

    Коллаж: Kazinform / Canva

    国家标志有助于彰显国家独特性，巩固全民认同，传承历史与文化遗产。

    为此，制定了以下全国性象征清单：

    • 国家口号——“前进，哈萨克斯坦！”

    • 国家色彩——天蓝色与金黄色；

    • 国家图书象征——阿拜《箴言录》；

    • 国家团结象征——毡房顶圈；

    • 国家乐器象征——冬不拉；

    • 国家植物象征——郁金香；

    • 国产产品标志——“Қазақстанда жасалған”（哈萨克斯坦制造）或“Made in Qazaqstan”；

    • 国家主题标签（Hashtag）——#Qazaqstan、#Kazakhstan。

    这一国家标志清单将构成国家统一标识体系和品牌形象的基础。

    国家标志将成为全民认同体系的重要组成部分，广泛应用于国家机关、行政区划单位、教育、文化、体育机构及公民社会组织等领域。

    此外，这些象征还可在各类庆典仪式、社会政治、文化与公共活动中使用。

    【编译：阿遥】

