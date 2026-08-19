哈萨克斯坦提议制定马肉制品ISO国际标准 中国和日本已表示支持

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦提议制定熟制马肉产品ISO国际标准。哈萨克斯坦国家标准化机构（KazStandard）总经理马利克·绍列拜在阿斯塔纳举行的肉类产品质量国际论坛期间表示，目前国际层面尚未形成针对马肉熟制品的统一标准。

绍列拜表示，哈萨克斯坦国内已经实施有关马肉及其制品的标准，但目前全球尚无相应国际标准。产品按照ISO标准实现规范化后，将更有利于进入国际市场，因此哈萨克斯坦提出了制定相关国际标准的倡议。

据他介绍，目前这一倡议已经获得中国和日本合作伙伴的支持。下一阶段将通过投票程序进行审议。相关分技术委员会共有20名成员，只要其中5名成员投赞成票，即可启动标准制定工作。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

绍列拜表示，KazStandard将作为主要标准起草机构，并计划吸纳哈萨克斯坦国内生产商、企业界人士、专家及实验室参与制定工作，重点围绕马肉制品的安全性和质量建立统一要求。

拟纳入国际标准范围的产品可能包括哈萨克传统马肉肠“卡兹”（қазы）、“香肠”（шұжық）、马颈脂肉“扎勒”（жал）、马臀肉“扎亚”（жая），以及熏制品和香肠类产品。

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未来标准预计将涵盖马肉制品的安全和质量要求，包括肉类成分、化学指标，以及微生物等可能对人体健康构成风险的相关指标。哈方建议以ГОСТ 34921–2023《民族传统马肉制品 技术条件》为基础制定国际标准。

绍列拜指出，制定国际标准有助于哈萨克斯坦扩大马肉制品销售渠道，提升相关产品出口潜力。该倡议已获得哈萨克斯坦贸易和一体化部以及技术监管和计量委员会支持。

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目前，哈萨克斯坦、中国、蒙古国、墨西哥、俄罗斯和阿根廷是全球主要马肉生产国。马肉及其制品的国际贸易覆盖欧洲和亚洲数十个国家，其中意大利、中国、比利时、法国和日本是主要进口市场。

绍列拜表示，哈萨克斯坦在生产安全、生态型畜牧产品方面具有较大潜力，未来将进一步推动畜牧产品出口。

KazStandard方面认为，马肉具有较高蛋白质含量和较为均衡的氨基酸组成，同时兼具传统饮食文化属性和独特风味。统一国际标准有望进一步简化马肉制品进入海外市场的程序，并为哈萨克斯坦畜牧产品出口创造更多机会。