欧盟决定放弃俄罗斯天然气：对哈萨克斯坦能源市场的影响

欧盟声明指出，该限制措施将于2026年1月1日生效，但不会立即全面禁止俄罗斯天然气。2025年6月17日前签订的合同可在一年内继续履行，长期合同则有效至2028年1月1日。此后，欧盟国家将彻底停止使用俄罗斯天然气。

欧盟自2025年春季起开始讨论这一战略，欧盟委员会于5月6日提出相关建议。该决定是在对乌克兰战争相关制裁框架下作出的。此前，俄罗斯天然气占欧盟天然气进口的40%，但自战争开始以来，欧盟国家已逐步减少对俄罗斯天然气的依赖。

对哈萨克斯坦的影响

这一决定将直接影响哈萨克斯坦的能源行业，因为部分哈萨克斯坦天然气通过俄罗斯加工后出口。例如，卡拉恰甘纳克气田的天然气被送往俄罗斯奥伦堡天然气加工厂（Orenburg GPP）进行处理，每年输送约80-90亿立方米粗天然气。其中一部分以三倍价格回购至哈萨克斯坦，其余则出口至俄罗斯及西方国家。欧盟的决定将导致哈萨克斯坦天然气出口量减少。

值得注意的是，10月19日，奥伦堡天然气加工厂因无人机袭击发生火灾，导致哈萨克斯坦粗天然气供应暂时中断。

然而，这一决定也为哈萨克斯坦带来潜在机遇。随着欧盟完全放弃俄罗斯天然气，哈萨克斯坦可能开辟新的出口路径，例如通过跨里海项目将天然气输往阿塞拜疆，进而进入土耳其市场。此外，若俄罗斯将其天然气转向其他市场并通过哈萨克斯坦境内运输，哈国亦可从中收取过境费用。例如，哈萨克斯坦已通过为乌兹别克斯坦运输天然气收取费用获得收益。

【编译：木合塔尔·木拉提】