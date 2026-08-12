哈萨克斯坦提议制定应对里海水位下降的共同方案

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，伊朗副总统兼环境保护组织负责人希娜·安萨里、伊朗议会及政府机构代表、外交使团及联合国开发计划署代表，以及科学界和专家学者代表出席了此次活动。

会议期间，与会各方强调了《德黑兰公约》的重要意义，并指出，为保护里海独特的生态系统，里海沿岸五国有必要进一步加强相互协作与互信。

会议重点关注了里海水位持续下降及其带来的生态和社会经济后果。在此背景下，与会者特别关注了哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的制定旨在防止里海进一步退化的国家间计划的倡议。

哈萨克斯坦呼吁各方进一步加强水文和生态数据交流，扩大联合监测范围，深入研究里海水位变化的原因及其影响，并共同制定协调一致的适应性措施。

伊朗方面重申了加强里海沿岸国家合作的意愿，并通报了在德黑兰举行《德黑兰公约》缔约方第七次会议的相关筹备计划。

活动最后，与会各方指出，有必要进一步凝聚里海沿岸五国的共同努力，将里海维护为和平、睦邻友好、可持续发展和互利合作的共同空间。

据悉，8月12日是里海日。20年前的今天，《保护里海海洋环境框架公约》，即《德黑兰公约》正式生效。在里海日到来之际，作为“清洁哈萨克斯坦”生态文化发展理念框架下的一项活动，“2026里海行动周”国际志愿者周正在举行。