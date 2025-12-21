中文
    09:00, 21 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦各地新年枞树价格出炉：地区差异明显

    （哈萨克国际通讯社讯）随着新年临近，哈萨克斯坦各地的新年枞树价格成为民众关注的话题。哈萨克国际通讯社记者对各地区实体商店和线上平台的情况进行了梳理，对比了活体新年枞树和人造新年枞树的市场价格。

    活体新年枞树

    目前，在哈萨克斯坦并非所有城市都能买到活体新年枞树。用于新年销售的活体枞树多从俄罗斯进口，在部分地区供应较为有限。

    即便能够买到，价格也会因树高、树形饱满程度以及品种不同而有所差异。其中，松树价格相对较低，而冷杉价格则更高。此次统计主要对各地常见的松树价格进行了比较。

    从全国来看，科克舍套的价格最低，部分松树售价约为2500坚戈；库斯塔奈的价格约为3000坚戈。杰兹卡兹甘、卡拉干达和乌拉尔市的价格从4000坚戈起，在部分市场甚至可达1万至1.5万坚戈。

    巴甫洛达尔和阿特劳的活体新年枞树起价为5000坚戈。在首都阿斯塔纳以及阿拉木图，价格通常在6000坚戈及以上，一些商家还提供免费配送和上门安装服务。塞梅和巴甫洛达尔的价格从7000坚戈起，树形较好的产品可达到1.5万坚戈。

    突厥斯坦和阿克托别的活体新年枞树价格约为1万坚戈，明显高于多数地区。而在奇姆肯特，价格更是全国最高，最低售价约为2万坚戈。与此同时，在塔拉兹、克孜勒奥尔达、塔尔迪库尔干、阿克套和乌斯卡曼等城市，市场上几乎无法买到活体新年枞树。

    人造新年枞树

    相比之下，人造新年枞树在全国范围内供应充足，款式多样，价格区间从5万坚戈到30万坚戈不等。

    在统计过程中，记者以高度1.8米的人造新年枞树为参考，对覆雪款、绿色款及混合款三种常见类型进行了对比。这几类产品目前在市场上供应充足，需求也较为旺盛。

    科克舍套的人造新年枞树价格同样处于较低水平，约为6500坚戈，虽然树形不算十分浓密，但足以营造节日氛围。阿斯塔纳、卡拉干达、科斯塔奈、乌拉尔、彼得罗巴甫尔、塔拉兹、克孜勒奥尔达和杰兹卡兹甘等城市，部分商家的人造新年枞树售价约为1万坚戈，但通常需要在批发点或特定市场购买，普通社区商店和超市较难见到这一价格。

    在乌斯卡曼，人造新年枞树价格从1.2万坚戈起；而在巴甫洛达尔、塔尔迪库尔干、阿克套、阿特劳和塞梅，约1.5万坚戈即可购入可使用多年的产品。阿拉木图的人造新年枞树起价为1.8万坚戈，突厥斯坦约为2万坚戈。

    阿克托别和奇姆肯特的人造新年枞树价格相对较高，部分产品售价可达4万坚戈。其中，奇姆肯特不仅人造新年枞树价格偏高，活体新年枞树的售价在全国范围内也处于最高水平。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

