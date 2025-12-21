哈萨克斯坦各地新年枞树价格出炉：地区差异明显

活体新年枞树

目前，在哈萨克斯坦并非所有城市都能买到活体新年枞树。用于新年销售的活体枞树多从俄罗斯进口，在部分地区供应较为有限。

即便能够买到，价格也会因树高、树形饱满程度以及品种不同而有所差异。其中，松树价格相对较低，而冷杉价格则更高。此次统计主要对各地常见的松树价格进行了比较。

从全国来看，科克舍套的价格最低，部分松树售价约为2500坚戈；库斯塔奈的价格约为3000坚戈。杰兹卡兹甘、卡拉干达和乌拉尔市的价格从4000坚戈起，在部分市场甚至可达1万至1.5万坚戈。

巴甫洛达尔和阿特劳的活体新年枞树起价为5000坚戈。在首都阿斯塔纳以及阿拉木图，价格通常在6000坚戈及以上，一些商家还提供免费配送和上门安装服务。塞梅和巴甫洛达尔的价格从7000坚戈起，树形较好的产品可达到1.5万坚戈。

突厥斯坦和阿克托别的活体新年枞树价格约为1万坚戈，明显高于多数地区。而在奇姆肯特，价格更是全国最高，最低售价约为2万坚戈。与此同时，在塔拉兹、克孜勒奥尔达、塔尔迪库尔干、阿克套和乌斯卡曼等城市，市场上几乎无法买到活体新年枞树。

人造新年枞树

相比之下，人造新年枞树在全国范围内供应充足，款式多样，价格区间从5万坚戈到30万坚戈不等。

在统计过程中，记者以高度1.8米的人造新年枞树为参考，对覆雪款、绿色款及混合款三种常见类型进行了对比。这几类产品目前在市场上供应充足，需求也较为旺盛。

科克舍套的人造新年枞树价格同样处于较低水平，约为6500坚戈，虽然树形不算十分浓密，但足以营造节日氛围。阿斯塔纳、卡拉干达、科斯塔奈、乌拉尔、彼得罗巴甫尔、塔拉兹、克孜勒奥尔达和杰兹卡兹甘等城市，部分商家的人造新年枞树售价约为1万坚戈，但通常需要在批发点或特定市场购买，普通社区商店和超市较难见到这一价格。

在乌斯卡曼，人造新年枞树价格从1.2万坚戈起；而在巴甫洛达尔、塔尔迪库尔干、阿克套、阿特劳和塞梅，约1.5万坚戈即可购入可使用多年的产品。阿拉木图的人造新年枞树起价为1.8万坚戈，突厥斯坦约为2万坚戈。

阿克托别和奇姆肯特的人造新年枞树价格相对较高，部分产品售价可达4万坚戈。其中，奇姆肯特不仅人造新年枞树价格偏高，活体新年枞树的售价在全国范围内也处于最高水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】