克罗地亚前总统专访：哈萨克斯坦正成为数字安全领域的重要力量

以下为访谈全文：

哈通社记者：目前哈萨克斯坦正在大力推进经济和公共服务数字化，您认为包括哈萨克斯坦与克罗地亚在内的区域合作，将如何在应对网络威胁和推动数字创新方面发挥作用？

科琳达·格拉巴尔：区域乃至全球层面的合作，对于预防网络攻击和增强数字系统韧性至关重要。如果邻国在网络攻击中出现系统漏洞，这种风险也会波及他国。技术发展速度极快，各国必须同步提升协作能力，通过联合演练、信息与最佳实践共享、制定共同协议并在制度层面实现合作，才能有效构建联合防御体系。

建立透明机制和互信措施，是迈向稳定数字安全架构的重要一步。我们可以从保护儿童免受网络性暴力侵害、提升学校、医院以及战略基础设施的信息安全等最直接的领域入手。克罗地亚和哈萨克斯坦都拥有可供相互借鉴的经验，例如电子政务、数字身份认证、公民电子文件系统以及数字身份安全防护——这些都是构建高效透明政府服务的核心基础。

哈通社记者：从地缘视角来看，您如何评价哈萨克斯坦在构建欧亚地区安全架构中的战略作用？

科琳达·格拉巴尔：哈萨克斯坦连接欧洲与亚洲，这是其独特的战略优势。凭借这一地理位置，哈萨克斯坦不仅在贸易、政治和经济合作中发挥枢纽作用，还成为和平与安全领域的重要倡导者。哈萨克斯坦独立后主动放弃核武器，并持续积极参与包括欧安组织在内的多边机制，在国际和区域安全进程中展现出建设性立场。

克罗地亚相信，两国完全有能力在欧亚之间构建沟通桥梁，共同推动新的合作形式。未来在安全、创新和数字治理领域的对接，将为双边关系打开更多空间。

哈通社记者：在数字经济和网络安全重要性日益提升的背景下，欧亚国家在应对跨境挑战方面可以采取哪些联合行动？

科琳达·格拉巴尔：如今，数字连接的重要性堪比过去的电力接入。建设覆盖全民的数字基础设施，是确保线上学习、远程工作和社会互动渠道畅通的前提。改善数字可及性，实际上也在促进线下经济发展和社会稳定。

在强化网络环境安全的同时，我们保护的不只是网络系统本身，而是经济韧性、社会结构以及和平与自由生活的基本权利。因此，除了开展实际合作，各国还应在制度层面形成长期机制，签署面向信任构建和危机应对的互认可执行框架，共同发展具有战略深度的区域数字安全理念。哈萨克斯坦在这一进程中具备天然的协调力，完全可以扮演整合和推动者的角色。

哈通社记者：人工智能和数字技术迅速发展，外交本身也在发生变化。您认为数字外交可以在哪些方向上成为两国合作的新增长点？

科琳达·格拉巴尔：外交正在进入一个由科技驱动的全新阶段，但技术的发展速度远远快于外交机制的适应能力。这就要求外交体系具备对技术趋势的感知能力，例如人工智能、量子计算和数据主权等领域的快速演进。

我支持联合国发起的人工智能专家组机制。尽管该机制暂时不具备政策执行力，但其在趋势观察和风险分析方面具有重要意义。在制定政策前识别趋势和潜在威胁，是建立有效保护体系的第一步。

我们必须构建“以人为核心”的数字治理模式，不只是监管技术，还要关注伦理和规则。例如《日内瓦公约》虽未涉及无人机，但如今其原则同样用于保护受无人攻击影响的平民。这说明保护的是“人”，而不是“技术本身”。网络协议也应遵循这一逻辑——核心目标是保护公民和社会结构，而不仅是服务器和数据接口。

加强信息共享、联合识别系统漏洞、开展预防合作和能力建设，将是未来的重要方向。我相信，正如古代丝绸之路连接欧亚大陆一样，哈萨克斯坦和克罗地亚可以在数字时代共同打造新的“虚拟丝绸之路”，以网络连接、数据合作和创新链条为基础，建立一种新的数字友谊与合作模式。

