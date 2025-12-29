哈萨克斯坦各地“寒冬老人”和“冰雪姑娘”上门服务费调查

在忙碌的年末，家长们总想为孩子营造一份特别的节日氛围。邀请新年人物入户亲手递交礼物，已成为最受青睐的方式。职业演员们会上门与孩子交流，聆听孩子准备的诗朗诵并送上惊喜。随着市场需求逐年增长，该项服务的报价也发生了显著变化。

哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图的此类服务价格位居全国榜首。作为大都市，这里提供多种定制化选择：若要求新年人物在私宅逗留30分钟，费用约为6万坚戈；若涉及公司年会或大型聚会，起步价则在10万坚戈以上。价格高低直接取决于服装质量、剧本设计以及演艺人员的专业程度。

相比之下，南部地区的收费标准较为适中。在突厥斯坦市，半小时的上门服务均价在3.5万至4万坚戈之间。如果家长组织多个家庭的孩子共同举办小型派对，包含互动游戏在内的服务费用则在5万坚戈以上。

首都阿斯塔纳的相关行业高度发达，拥有数十家专业代理机构，价格层次分明：5至10分钟的简短祝福约为1.5万坚戈；而时长30分钟、包含各类竞赛和互动环节的完整方案，收费在2.5万至4.5万坚戈之间。

在卡拉干达、库纳耶夫和杰兹卡兹甘，平均服务费约为3万坚戈。其中，卡拉干达和杰兹卡兹甘的早间或日间时段价格更具优势，短时祝福仅需5000坚戈起步，而夜间则升至1.5万坚戈；包含摄影在内的25分钟深度互动方案报价在1.8万至4万坚戈不等，且在12月30日至31日期间会有明显涨幅。

在其他重点城市，价格走势如下：

阿特劳： 完整祝福方案报价在2万至3.5万坚戈。

乌斯卡曼： 常规价格为1.5万至3.5万坚戈，但元旦跨年夜的20分钟互动将涨至5万坚戈。

塔拉兹： 简易祝词低至5000坚戈，包含表演秀和音乐伴奏的高端方案约为3万坚戈。

塞梅、奇姆肯特、科克舍套与阿克托别： 均价维持在2万坚戈左右。其中奇姆肯特的区间波动较大（1万至3万坚戈），而阿克托别的多人数聚会方案最高为4万坚戈。

巴甫洛达尔： 15至20分钟的祝福方案为1万至2.8万坚戈，仅需寒冬老人单人送礼的服务则低至5000坚戈。

在乌拉尔、库斯塔奈、阿克套与克孜勒奥尔达，平均价格约为1.75万坚戈。例如，在阿克套，最简易的祝福仅需7000坚戈；在库斯塔奈，10分钟短访约为6000坚戈，而长时游戏方案则在1.2万坚戈以上。

目前全国最“亲民”的报价出现在北哈州的彼得罗巴甫尔。该市平日的上门服务费仅需1.05万至1.45万坚戈，即便是在新年午夜时分，最高价格通常也不超过1.85万坚戈。

【编译：阿遥】