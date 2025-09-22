《世界幸福报告》：哈萨克斯坦幸福感位列亚洲第三

哈萨克斯坦位列亚洲第3名，进入幸福感最强国家之列。这一成绩得益于哈国在社会支持、选择自由以及腐败感知度等方面的较高得分，显示出其生活质量与经济发展正在齐头并进。

2025年亚洲最幸福国家/地区排名：

中国台湾 新加坡 哈萨克斯坦 越南 泰国 日本 菲律宾 韩国 马来西亚 中国

东南亚幸福感上升趋势

尽管新加坡排名略有下滑（位列第2），但凭借高生活水准和高效的政府治理，依然稳居前列。

越南和泰国依托强大的文化纽带和认同感，保持在前五之列。

河内、胡志明市和曼谷等大城市对居民积极心态发挥了重要作用。

菲律宾和马来西亚也凭借社会稳定和文化价值观进入前十。

与此同时，日本和韩国虽继续留在榜单上，但排名有所下降。分析认为，这与社会中个人主义增强、集体用餐传统式微以及人际关系弱化等因素有关。

根据瑞士国际管理发展研究院（IMD）最新发布的《全球竞争力报告》，哈萨克斯坦在69个国家中排名第34位，较去年上升一位。

【编译：阿遥】