18:43, 22 9月 2025 | GMT +5
《世界幸福报告》：哈萨克斯坦幸福感位列亚洲第三
（哈萨克国际通讯社讯）据TEMPO.CO报道，2025年度《世界幸福报告》（World Happiness Report）显示，亚洲正出现有趣的新变化：东南亚国家正在巩固排名，而哈萨克斯坦则首次跻身亚洲最幸福国家前三。
哈萨克斯坦位列亚洲第3名，进入幸福感最强国家之列。这一成绩得益于哈国在社会支持、选择自由以及腐败感知度等方面的较高得分，显示出其生活质量与经济发展正在齐头并进。
2025年亚洲最幸福国家/地区排名：
-
中国台湾
-
新加坡
-
哈萨克斯坦
-
越南
-
泰国
-
日本
-
菲律宾
-
韩国
-
马来西亚
-
中国
东南亚幸福感上升趋势
- 尽管新加坡排名略有下滑（位列第2），但凭借高生活水准和高效的政府治理，依然稳居前列。
- 越南和泰国依托强大的文化纽带和认同感，保持在前五之列。
- 河内、胡志明市和曼谷等大城市对居民积极心态发挥了重要作用。
- 菲律宾和马来西亚也凭借社会稳定和文化价值观进入前十。
与此同时，日本和韩国虽继续留在榜单上，但排名有所下降。分析认为，这与社会中个人主义增强、集体用餐传统式微以及人际关系弱化等因素有关。
根据瑞士国际管理发展研究院（IMD）最新发布的《全球竞争力报告》，哈萨克斯坦在69个国家中排名第34位，较去年上升一位。
【编译：阿遥】