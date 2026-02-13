《清洁城市》第三季启程 “诚实向导”走访全国24条旅游线路

《清洁城市》由总统广播电视综合体推出，是在国家元首倡议的“清洁哈萨克斯坦”框架下实施的原创项目。节目通过实地走访，聚焦城市环境、公共服务及旅游发展状况。

回顾前两季成绩，第一季拍摄团队行程达3万公里，走访了20座具有共和国意义的城市。节目中，阿斯塔纳和阿拉木图以整洁有序和城市魅力位居前列。第二季则深入20座单一产业城市，真实展现地方发展面貌，并吸引约1.5万名民众参与大型环保行动。

2025年，《清洁城市》荣获国家“图玛尔”电视奖“最佳社会项目”称号，体现了节目在社会责任与公众影响力方面的积极作用。

在即将播出的第三季中，主持人阿努尔·卡里博佐夫与克尔米兹·詹多斯将走访全国24条旅游线路。节目继续采用“诚实向导”模式：一位主持人侧重展示自然风光、地方文化与热情好客的一面，另一位则以客观审视的视角，对服务质量、基础设施与环境状况进行理性评价。

节目镜头不仅呈现优美风景，也关注游客可能面临的实际问题，如道路条件、价格水平、服务质量以及生态环境等。观众将在节目中看到哈萨克斯坦国内旅游的真实面貌，而非仅限于社交媒体上的“滤镜式”画面。

同时，项目也注重传递积极力量。观众将结识环保志愿者、负责任的企业代表以及以实际行动推动家乡发展的地方管理者。节目旨在通过客观呈现与建设性建议，推动旅游目的地持续改进。

《清洁城市》的核心使命，是为观众提供关于哈萨克斯坦旅游区域发展状况的真实信息，帮助公众判断哪些地区的旅游体验物有所值，以及哪些方面仍有提升空间。

目前，两位主持人已整装待发。《清洁城市》第三季将于近期在Jibek Joly电视台播出。

【编译：木合塔尔·木拉提】