哈萨克斯坦第三座符合欧足联标准的体育场启用

据旅游和体育部介绍，该体育综合体总面积超过2万平方米，设有拳击、摔跤、艺术体操、跆拳道和举重训练馆，并为残障人士提供了便利设施。

叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫表示：

“根据总统的指示，哈萨克斯坦正大力推进体育基础设施建设。今年以来，全国14个地区已投入使用32座体育设施，计划到年底再完成70座设施的建设。‘凯萨尔竞技场’是落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示的最大基础设施项目之一。该综合体能够承办大型国际赛事和文化体育活动。”

这座体育场完全符合欧足联4级标准，足球场配备现代化人工草皮和符合欧足联要求的照明系统。

值得一提的是，今年9月，突厥斯坦市建成中亚地区独一无二的赛艇水道，具备举办国际级别赛事的条件。

此外，年内还将启用国家体育大学，构建从体育学院到博士研究生的完整教育体系。该大学基础设施包括体育场、室内田径馆、奥林匹克标准游泳馆、综合体育中心、科研中心及医疗康复中心。

目前，阿斯塔纳正在建设以穆纳伊特帕索夫命名的全新体育场。该体育场预计于2026年投入使用，设计为全年支持训练活动。

根据2024年数据，全国超过40%的人口定期参与体育活动，每千人体育设施覆盖率已超过55%。

未来，考虑到民众对健康生活方式的兴趣及对现代化体育设施的需求，计划到2029年将这一比例提升至65%。

【编译：木合塔尔·木拉提】