第三届国际档案工作者大会在首都开幕 国家元首致贺信

（哈萨克国际通讯社讯）第三届“Digital Archive EXPO”国际档案工作者大会今日在阿斯塔纳举行。大会开幕式上宣读了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）总统的贺信。

总统办公厅综合事务部主任叶尔波勒·阿达耶夫（Ербол Адаев）宣读了总统贺信。

托卡耶夫在贺信中指出，当今档案工作已不仅仅局限于保存文件，其在保护国家记忆、塑造社会历史认知方面的重要性正不断提升。

他说：

“发展和现代化档案事业，积极引入国际先进经验，是当前的重要任务之一。这不仅是一项工作，更是一项伟大的使命。”

总统表示，哈萨克斯坦档案工作者开展的工作与联合国教科文组织及国际档案理事会推动的世界文献遗产数字化倡议高度契合。

托卡耶夫还指出，在我国“数字化与人工智能年”框架下，建设“智慧档案”网络已被确定为优先发展方向之一。

贺信中写道：

“根据我的指示，目前正在开发国家数字档案系统。这是一项重要工程，将为保护哈萨克斯坦文献遗产和文化遗产提供更加广阔的空间和可能。”

总统强调，此类举措完全符合国家科技发展方向，将为文化、教育、科学和创新事业发展注入新的动力。

他说：

“我相信，此次重要会议将为全面推动档案事业发展、培养符合现代要求的专业人才以及成功引入具有广阔前景的数字化系统发挥积极作用。”

据了解，来自全球30个国家的500余名专家、档案机构代表、学者以及信息技术领域专业人士参加了本届“Digital Archive EXPO”国际档案工作者大会。

论坛期间，与会嘉宾围绕档案数字化、人工智能技术应用、文献遗产保护以及档案事业未来发展等议题展开深入讨论。