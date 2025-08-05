第三届联合国内陆发展中国家大会召开 哈萨克斯坦面临全新机遇

内陆发展中国家的定义与重要性

目前，全球有32个国家被联合国认定为内陆发展中国家（LLDC，Landlocked Developing Countries），哈萨克斯坦便是其中之一。

这些国家因缺乏直接通往国际海运通道的地理条件，面临物流瓶颈、运输成本高企以及对邻国过境运输的依赖。

这些因素使它们的经济发展受到显著制约。

大会目标：破解瓶颈，释放潜力

本次大会旨在探讨如何克服内陆发展中国家在结构性和物流方面面临的限制，同时挖掘其经济与过境运输的潜力。

根据联合国数据，这类国家的贸易成本平均比沿海国家高出74%，跨境运输时间可能长一倍，导致其在全球贸易中的占比仅为1.2%。

从阿拉木图到阿瓦扎：大会历程回顾

联合国首次针对内陆发展中国家的问题召开大会是在2003年8月28日至29日，于哈萨克斯坦阿拉木图举行。

会议主题为“在新的全球合作框架下满足内陆发展中国家的特殊需求”，并通过了具有里程碑意义的《阿拉木图行动纲领》，首次明确了国际社会支持此类国家的方向。

2014年11月3日至5日，第二届大会在维也纳召开，重点评估了《阿拉木图行动纲领》的实施成效，并制定了贸易、运输和物流领域的新战略，进一步巩固了全球对解决无出海口国家特殊需求的承诺。

阿瓦扎行动纲领：未来十年的蓝图

本次阿瓦扎大会的核心议题是2024年12月由联合国大会通过的《2024-2034年阿瓦扎行动纲领》。该纲领明确了五大优先领域：

1. 经济结构转型；

2. 可持续基础设施建设；

3. 贸易程序简化；

4. 区域一体化；

5. 提升韧性。

为支持这些目标，纲领提出五项旗舰倡议，包括全球基础设施投资基金、区域农业研究中心、联合国高级别过境自由小组、数字化连接倡议以及世界贸易组织贸易工作计划。

哈萨克斯坦的战略机遇

作为全球最大的内陆国家，哈萨克斯坦对本次大会的参与具有重要战略意义。

过去二十年，哈萨克斯坦积极融入区域合作，参与了连接亚洲与欧洲的跨里海国际运输通道（中间走廊）、“南北”运输通道、“一带一路”倡议等重大物流项目。

此外，哈萨克斯坦还投资发展了阿克套和库雷克港口的基础设施，并与邻国及欧盟签署了多项过境运输协议。

通过参加本次大会，哈萨克斯坦将进一步巩固其在全球物流版图中的地位，推广优先基础设施项目，深化与邻国及过境国家的伙伴关系，推动构建更加公平、可持续的国际贸易体系。

阿瓦扎大会，全球对话新起点

阿瓦扎大会不仅是内陆国家的合作平台，也是全球贸易不平等问题的缩影。这些国家面临的挑战单靠自身难以克服。

LLDC3的成果将检验国际社会是否真正致力于通过实际行动构建一个更具包容性、可持续性和互联互通的全球经济。

地理位置的限制不应成为发展的桎梏，而全球团结能否超越地理界限，将是本次大会的关键议题。

对哈萨克斯坦而言，此次大会不仅是展示其作为欧亚大陆桥梁、出口与过境枢纽的机会，也是推动全球合作新架构、提升自身国际影响力的重要舞台。

【编译：木合塔尔·木拉提】