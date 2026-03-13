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    12:33, 13 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦连续第三年实现人口净流入

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外部人口迁移继续保持正增长。据国家统计局数据显示，2025年共有23,761人移居哈萨克斯坦长期居住，同期7,608人离开该国，外部人口迁移净流入达到16,153人。这也是哈萨克斯坦连续第三年实现人口净流入。

    哈萨克斯坦连续第三年实现人口净流入
    Фото: Kazinform

    与2024年相比，离开哈萨克斯坦的人数减少40.2%，而移入人数则下降18.9%。

    统计显示，哈萨克斯坦的主要人口迁移往来仍集中在独联体国家。其中，来自独联体国家的移民占所有入境人口的81.8%，而前往独联体国家的人口占离境人口的71.8%。

    在非独联体国家中，来自中国、蒙古国和德国的移民数量较多；而移居海外的哈萨克斯坦公民则主要前往德国、波兰和美国。

    从地区分布来看，新移民在哈萨克斯坦境内选择定居的主要地区为：

    • 阿拉木图州：5,754人

    • 阿拉木图市：4,068人

    • 曼格斯套州：3,562人

    与此同时，离开哈萨克斯坦的人口主要来自：

    • 卡拉干达州：1,451人

    • 阿拉木图市：757人

    • 东哈萨克斯坦州：685人

    从年龄结构来看，无论是移入还是移出人群，35—39岁年龄段占比最高。同时，在移民群体中，拥有技术类和经济类专业背景的人数较为突出。

    此外，与2024年相比，哈萨克斯坦国内人口迁移规模增长13.6%。在地区之间的人口流动中，全国共有4个地区实现人口净流入，分别为：

    • 阿斯塔纳市：87,459人

    • 阿拉木图市：33,126人

    • 奇姆肯特市：15,130人

    • 阿拉木图州：12,110人。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 移民
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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