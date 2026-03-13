哈萨克斯坦连续第三年实现人口净流入

与2024年相比，离开哈萨克斯坦的人数减少40.2%，而移入人数则下降18.9%。

统计显示，哈萨克斯坦的主要人口迁移往来仍集中在独联体国家。其中，来自独联体国家的移民占所有入境人口的81.8%，而前往独联体国家的人口占离境人口的71.8%。

在非独联体国家中，来自中国、蒙古国和德国的移民数量较多；而移居海外的哈萨克斯坦公民则主要前往德国、波兰和美国。

从地区分布来看，新移民在哈萨克斯坦境内选择定居的主要地区为：

阿拉木图州：5,754人

阿拉木图市：4,068人

曼格斯套州：3,562人

与此同时，离开哈萨克斯坦的人口主要来自：

卡拉干达州：1,451人

阿拉木图市：757人

东哈萨克斯坦州：685人

从年龄结构来看，无论是移入还是移出人群，35—39岁年龄段占比最高。同时，在移民群体中，拥有技术类和经济类专业背景的人数较为突出。

此外，与2024年相比，哈萨克斯坦国内人口迁移规模增长13.6%。在地区之间的人口流动中，全国共有4个地区实现人口净流入，分别为：

阿斯塔纳市：87,459人

阿拉木图市：33,126人

奇姆肯特市：15,130人

阿拉木图州：12,110人。

【编译：达娜】