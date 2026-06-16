谷歌地球网页版上线飞行模拟器 可在线体验虚拟飞行

这项于6月12日上线的新功能主要面向航空爱好者及旅行爱好者。用户只需打开谷歌地球网页版，进入“飞行模拟器”模式，便可开始虚拟飞行体验。

在飞行过程中，用户可以前往世界各地，近距离查看高精度3D建筑模型、知名地标以及山脉、峡谷等不同类型的自然景观。

值得一提的是，此前飞行模拟功能仅在谷歌地球桌面专业版中提供，此次则首次被整合至网页版，旨在让更多用户能够更加便捷地体验这一功能。

用户若想启动模拟器，只需进入谷歌地球主页，点击“探索地球”板块，随后打开“工具”菜单，即可找到并启动“飞行模拟器”。

开发团队同时公布了相关快捷键设置。用户可通过键盘操作完成加速、减速、调整航向、爬升等飞行动作，从而获得更真实的操控体验。

尽管该功能带有一定娱乐性质，但实际操作仍需要一定技巧。如果虚拟飞机发生坠毁，系统会自动结束当前飞行，用户随后可重新选择地点继续体验。