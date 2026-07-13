藏地文化与丝路风光交相辉映——甘南何以成为中国文旅融合发展的新名片

（哈萨克国际通讯社讯） 提起中国西部，人们往往会联想到高速发展的产业、纵横交错的高铁网络和不断涌现的科技创新成果。而在甘肃省甘南藏族自治州，另一条以文化为纽带的发展路径正日益受到关注。

这里没有大规模的城市扩张，而是依托悠久的历史文化、独特的民族传统和优美的高原生态，将文化保护、生态旅游和乡村振兴有机结合，不断提升区域发展活力。如今，文化遗产不仅成为吸引国内外游客的重要资源，也正转化为带动就业、促进居民增收、推动地方经济发展的新动能。

对于同样重视文化遗产保护、积极发展文化创意产业和旅游经济的哈萨克斯坦而言，甘南的发展实践具有一定借鉴意义。

日前，主题为“圣境甘南·心灵之旅”的第二届（2026）甘南文旅全球媒体发布活动在当地隆重召开，来自世界各地的新闻媒体代表云集甘南。借着这个机会，哈萨克国际通讯社记者走进这片位于青藏高原东北缘的高原地区，探访其文旅融合发展的新成果。

Фото: Айжан Серікжанқызы/Kazinform

丝绸之路上的文化交汇之地

甘南并非传统意义上的热门旅游城市，却拥有深厚的历史积淀。

这里地处青藏高原东北部，自古便是丝绸之路的重要组成部分，也是连接中国内地、西藏地区、中亚以及更广阔欧亚地区的重要通道。千百年来，丝绸、茶叶、马匹、药材等商品经由这里流通，不同文明之间的思想、宗教、艺术和生活方式也在此不断交流融合。

漫长的发展过程中，藏族、汉族、回族、蒙古族等多个民族共同生活于此，形成了兼具高原特色与丝路文化特征的历史风貌。今天，人们仍可以从古老寺院、传统建筑、历史古道以及当地居民延续至今的生活方式中，感受到这种多元文化交融留下的印记。

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近年来，当地坚持"保护优先、合理利用"的发展理念，在保护历史文化遗产和自然生态环境的基础上发展旅游产业。修缮传统街区、保护历史建筑、支持传统手工艺传承，让游客不仅能够欣赏自然风光，也能够深入了解当地丰富的人文历史。

如今，越来越多国内外游客来到甘南，在一次旅程中同时领略高原自然景观与民族文化魅力，参观拉卜楞寺、游览桑科草原、探访甘加国家地质公园等已成为当地最具代表性的旅游体验。

拉卜楞寺：高原上的文化与学术重镇

位于夏河县的拉卜楞寺，是甘南最具代表性的文化地标之一。

这座始建于18世纪初的大型寺院，历史悠久，也是藏传佛教格鲁派重要寺院之一。长期以来，这里不仅是宗教活动的重要场所，同时也是研究民族文化、历史文献、传统医学、语言文字等领域的重要学术中心，每年吸引众多海内外学者和游客前来参访交流。

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寺院内保存着大量珍贵典籍和历史文献，延续着传统文化教育体系。依山而建的建筑群以红、金两色为主调，与周围群山相映成趣，展现出独具特色的建筑艺术风格。

寺院内的大型转经筒尤为引人注目。当地信众和游客缓缓推动转经筒，在安静祥和的氛围中表达美好祝愿，也让许多人感受到当地深厚的人文传统。

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围绕寺院缓步而行的转经活动，同样是当地延续至今的重要文化习俗。这种传统不仅体现着人们对历史文化的尊重，也让拉卜楞寺始终保持着鲜活的人文气息，而不仅仅是一处历史遗址。

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桑科草原：传统牧业与现代旅游融合发展

甘南拥有亚洲重要的天然高山草场资源，其中桑科草原是最具代表性的地区之一。

走进这里，很容易让人联想到哈萨克草原。

广阔草场、季节性放牧、人畜和谐共生的生产方式，与哈萨克传统游牧文化有着许多相似之处。

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海拔三千米以上的桑科草原群山环抱，气候凉爽湿润，天然牧场资源丰富。如今，仍有数千名牧民保持着传统放牧生活方式，主要饲养牦牛、绵羊和马匹。

其中，牦牛是高原地区最重要的家畜之一，其奶、肉、毛等产品广泛应用于当地居民日常生活，也成为高原传统文化的重要组成部分。

近年来，当地不断探索"牧业+旅游"的发展模式。

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2024年，桑科草原获评中国国家AAA级旅游景区。越来越多牧民经营家庭民宿，向游客提供地方特色餐饮和民俗体验项目。游客可以骑马漫游草原、品尝特色奶茶及牦牛乳制品，近距离了解高原牧民的日常生活。

与此同时，甘南正不断丰富旅游产品体系，积极发展冬季旅游。当地推出了"冰雪甘南"等冬季旅游线路，游客不仅可以体验冰雪运动，还可以深入乡村，感受高原冬季自然景观和民族文化，让甘南逐步形成四季皆宜的旅游目的地。

一条旅游公路激活二十余座古村落

近年来，甘南坚持生态保护与经济社会协调发展，持续完善基础设施建设，不断探索文化、生态、旅游融合发展的新路径。

其中，舟曲县打造的一条特色旅游公路成为当地乡村振兴的重要案例。

这条公路串联起21座传统村落、8处生态景观以及众多文化资源。过去，由于交通不便，不少村庄游客稀少，部分年轻人选择外出务工。

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随着道路升级和旅游线路建设完成，自驾游客不断增加，也为当地居民带来了新的发展机遇。越来越多村民开办民宿、农家乐和手工艺作坊，一些外出就业的年轻人也开始返乡创业。

全长137公里的旅游线路被称为"簪花之路"（Zānhuā Zhīlù），名称源自当地女性以山花装饰发饰的传统习俗。

沿线游客不仅可以欣赏四季不同的自然景观，还能够走进传统村落、参与民俗活动、体验地方饮食文化。目前，围绕"簪花之路"创作的网络图文和视频累计传播量已突破一亿次，使其成为甘肃省近年来具有代表性的文化旅游品牌之一。

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值得关注的是，当地政府还持续支持家庭民宿、传统手工艺、特色美食、文化节庆等产业发展，使居民真正参与到旅游产业链之中，实现文化保护与经济发展的良性互动。

文旅融合释放高质量发展新活力

甘南的发展实践表明，文化旅游的发展并不仅仅依赖景区建设和交通改善，更需要文化保护、人才培养、数字化服务、传统产业扶持和社区参与等多方面协同推进。

在这里，历史文化资源没有因为现代化发展而被淡化，而是在保护中得到传承，在创新中焕发新的活力，并逐渐转化为促进地方经济发展和改善民生的重要力量。

对于拥有丰富历史文化遗产和广阔自然资源的哈萨克斯坦而言，如何在保护传统文化的基础上发展特色旅游产业，推动文化资源与现代产业深度融合，同样是值得持续探索的发展方向。甘南的发展经验，也为文化赋能区域经济、促进乡村振兴和打造特色旅游品牌提供了有益参考。