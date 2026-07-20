曼格斯套地下清真寺将被列入联合国教科文组织世界遗产名录

- 2024年，在阿特劳举行的国家库鲁尔泰上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示启动将曼格斯套独特的地下清真寺列入联合国教科文组织世界遗产名录的工作。在此期间，为准备申报材料开展了大量工作。在此框架下，已完成了科学论证，并开展了全面的法律和组织工作。去年，联合国教科文组织评估团专门访问了我国，最近又收到了联合国教科文组织世界遗产中心和国际古迹遗址理事会（ICOMOS）的技术结论。-他说。

据他介绍，联合国教科文组织世界遗产委员会第48届会议昨日在韩国釜山开幕。此次全球盛会将持续至7月29日，约有来自《保护世界文化和自然遗产公约》196个缔约国的3000名代表以及国际组织和专家协会的代表出席。

- 未来十天，委员会将审议30项新的联合国教科文组织世界遗产名录提名。其中就包括哈萨克斯坦提交的“曼格斯套地下清真寺及相关圣地”提名。如果该提名获得通过，将是我国最重要的事件之一。-卡林说。

据悉，这些遗迹已于2021年列入联合国教科文组织初步名录。文化与信息部牵头完成了相关科研项目文件，并提交至巴黎总部。同时，保护区域已划定，信息标识牌已安装，照片和视频资料也已准备就绪。