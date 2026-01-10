哈萨克斯坦各地食糖零售价格呈现明显地域差异

调研数据显示，在哈萨克斯坦部分城市，食糖零售价格仍维持在每公斤360至390坚戈的相对低位。其中，乌拉尔、阿克套、阿克托别和阿特劳等西部城市的糖价目前处于较低水平，市场供应充足，购买相对便利。

相比之下，在巴甫洛达尔、塔勒迪库尔干、阿拉木图、奇姆肯特、克孜勒奥尔达、科克舍套、卡拉干达、杰兹卡兹甘、乌斯卡曼、阿斯塔纳、彼得罗巴甫尔、库斯塔奈、库纳耶夫以及突厥斯坦等地，食糖零售价多在每公斤400至550坚戈之间波动。值得关注的是，塔拉兹市的价格情况尤为突出，部分销售点的零售价已接近每公斤1000坚戈，明显高于全国其他地区。

此外，部分地区的糖价稳定性仍有待提高。例如，在突厥斯坦和库纳耶夫，同一地区内每公斤食糖的价格区间从370坚戈不等至550坚戈不等，波动幅度较大。与此同时，包装较为精致的方糖产品，其价格溢价现象更为明显。

从生产工艺来看，哈萨克斯坦市场上的食糖主要分为甜菜糖和甘蔗糖两类。甘蔗糖颜色略深、甜度较高，因其天然香气受到部分消费者青睐；甜菜糖则色泽洁白，口感相对柔和。目前，两种食糖在零售市场上的价格整体接近，仅在个别地区因物流成本或特定消费需求不同而出现小幅差异。总体而言，市场流通的食糖仍以甜菜糖为主。

综合调研情况可以看出，哈萨克斯坦各地区食糖价格仍处于动态变化之中。专家建议，消费者在选购时除关注价格因素外，也应结合食糖的种类和品质进行综合考量。

