哈萨克斯坦地质现代化中心启动

位于杰兹卡兹甘的首个符合国际标准的地质集群已正式投入运营。该集群是世界上为数不多的将主要地质勘探流程集中于一处并可进行快速分析的中心之一。这里配备的现代化技术设备在全球仅有七个地方使用，该项目也是中亚地区规模最大、首个地质集群。

托卡耶夫总统曾多次强调地质是保障国民经济增长的战略性产业。国家元首指示要推进矿业管理体系现代化，并加大地质和地球物理勘探力度。位于杰兹卡兹甘的新地质集群将落实这方面的优先事项，并为勘探现代化奠定坚实的基础。

如此大规模的项目在哈萨克斯坦尚属首例，其优势在于将实验室综合体和培训中心设于同一地点。这使得勘探过程中能够快速收集地质信息并立即做出决策。哈萨克斯坦金属公司（Kazakhmys Corporation LLP）在该地质集群项目上投资约110亿坚戈，由坦苏建筑公司（Tansu Construction）承建。该项目创造了200多个新的就业岗位，并委托哈萨克斯坦金属公司勘探有限公司（Kazakhmys Barlau LLP）负责管理。

Фото: «Қазақмыс» корпорациясы

该集群包含全国最大的岩芯存储设施。其高达20万立方米的容量，可用于建立国家级地质原始数据档案库，并降低勘探工作的风险。与ALS公司联合开发的实验室模块，确保地球化学分析完全符合国际标准。

该地质集群采用德国Ancorelog系统进行井芯自动扫描，并利用LithoLens人工智能平台，将分析速度从每班次60米提升至240米。这些先进的技术能够快速构建矿床预测模型，并显著提高所获数据的质量。

Фото: «Қазақмыс» корпорациясы

根据国家元首的指示，《矿产资源法》正在修订。本周，议会二读通过了相关法案，并已提交参议院审议。此举的主要目标是提高工业领域的投资吸引力，并振兴国内地质产业。

更新后的规范扩大了固体矿产加工协议的投资范围。同时，至少50%的签约奖金将用于研究地下资源基金的状况。此外，还将为投资者创建一个集中统一的平台，所有必要的程序都将通过该平台完成。

基于该集群，与科罗拉多矿业学院（Colorado School of Mines）联合成立了一座地球物理实验室。该实验室配备了世界一流制造商提供的最先进设备，并由“哈萨克地球物理公司”的专家负责技术维护。该实验室将为地球物理学、仪器仪表和机器人技术等领域培养合格人才。

新的地质集群将增强杰兹卡兹甘的科技实力，创造新的就业机会，提升该地区的生产能力，并将哈萨克斯坦的地质学推向国际水平。

Фото: «Қазақмыс» корпорациясы

【编译：小穆】