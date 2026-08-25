世界第五！哈萨克斯坦学生跻身全球顶尖青年程序员

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦学生马克西姆·崔（Максим Цой）在2026年国际信息学奥林匹克竞赛（IOI 2026）中夺得金牌，并在全球个人排名中位列第五，跻身全球表现最出色的五名青年程序员之列。

据哈萨克斯坦教育部消息，本届国际信息学奥林匹克竞赛在乌兹别克斯坦首都塔什干举行，共有来自92个国家的375名学生参赛。

哈萨克斯坦国家队4名参赛选手全部获得奖牌，共收获1枚金牌和3枚银牌，并在团体排名中位列第10。

马克西姆·崔是阿斯塔纳Spectrum国际学校12年级学生。他在此次比赛中取得哈萨克斯坦队最佳成绩，不仅获得金牌，还以个人总成绩世界第五的排名进入全球五大青年程序员之列。

另外3名哈萨克斯坦选手均获得银牌。

其中，阿斯塔纳市“Bilim-Innovation”天才儿童寄宿学校11年级学生阿尔迪亚尔·塞特拜（Алдияр Сейтбай）、克孜勒奥尔达州“Bilim-Innovation”学校学生曼苏尔·马马达胡诺夫（Мансұр Мамадахунов），以及塞梅市物理数学方向纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）12年级学生阿斯哈尔·阿克詹（Асқар Әкежан）分别摘得银牌。

哈萨克斯坦国家队由阿斯塔纳IT大学（Astana IT University）主教练捷米尔兰·萨特勒哈诺夫（Темірлан Сатылханов）和国际信息技术大学（International University of Information Technology）高级讲师艾别克·库阿内什拜（Айбек Қуанышбай）带队。

教育部数据显示，自哈萨克斯坦参加国际信息学奥林匹克竞赛以来，国家队累计已获得79枚奖牌。

IOI 2026结束后，哈萨克斯坦青年程序员返回国内。教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃、“达伦”共和国科学实践中心代表，以及参赛学生的家长、教师和朋友前往阿斯塔纳机场迎接代表队。