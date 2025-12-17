哈萨克斯坦地质数据数字化率已达83%

国家地质调查局的工作重点集中在三个核心领域：地质信息的收集、存储以及数字化处理。

据了解，在哈萨克斯坦过去80年间积累的地质数据总量中，目前已有83%实现数字化。

工业和建设部表示，计划在今年年底前将数字化完成率提升至97.5%，并于2026年前实现地质数据的全面数字化。届时，将建成国家地质信息数字存储库，确保地质数据能够实现快速、便捷的在线访问。

国家地质调查局的重点项目之一，是建设基于人工智能技术的地质数据大数据系统。该系统将具备智能分析功能，可加快历史地质数据的处理与再评估进程，并实现与统一矿产资源利用平台的对接整合。

此外，国家地质调查局还在推进国家矿产资源储备统一地籍的数字化项目。该项目将整合矿产资源、人工构造物以及矿产资源利用用途等相关数据，计划于2026年启动，并将成为提升国家矿产原材料基地透明度和可管理性的重要基础。

该机构还计划开发与统一矿产资源利用平台集成的数字地质地图，确保各行业参与主体能够便捷获取并及时更新相关信息。

国家地质调查局正逐步成为哈萨克斯坦地质领域数字化转型和制度更新的重要推动力量，致力于构建开放、高效、透明的矿产资源利用现代化基础设施，为吸引投资和促进创新创造条件。

【编译：阿遥】