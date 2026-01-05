哈萨克斯坦各地“卡兹”价格一览：最高每公斤达8500坚戈

北部和南部地区价格相对较低。在彼得罗巴甫尔市，马肠子价格为每公斤3400至5500坚戈；巴甫洛达尔为3800至4500坚戈；突厥斯坦市价格在3800至4000坚戈之间。

克孜勒奥尔达的起售价为3800坚戈，阿斯塔纳和科纳耶夫的价格则从每公斤4000坚戈起。

中部和西部地区价格有所上浮。卡拉干达市场售价为3900至4500坚戈，杰兹卡兹甘为4000至4500坚戈，阿克托别则达到4500至5500坚戈。

阿特劳的价格在4200至4500坚戈之间，乌拉尔和乌斯卡曼约为4500至4900坚戈每公斤。

部分城市价格居高不下。在阿克套，马肠子价格约为5500坚戈；塞梅市约为5000坚戈。

阔克舍套价格最高可达6700坚戈，而塔勒德库尔干的价格区间最为宽泛，从4500坚戈至7000坚戈不等。

阿拉木图的价格波动最大，根据肉质和生产商不同，每公斤售价在3400至8500坚戈之间。

业内肉商表示，除新鲜马肠子外，市场上还大量销售风干马肠子。该产品风味更为浓郁、保存时间更长，价格通常高于新鲜马肠子，在大城市和旅游地区尤为畅销。

综合来看，哈萨克斯坦各地马肠子的价格目前普遍在每公斤3400至8500坚戈之间，最终售价取决于地区、产品类型以及节日前市场需求变化。

【编译：达娜】