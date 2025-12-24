12:51, 24 12月 2025 | GMT +5
托卡耶夫总统参观阿斯塔纳第一工业园内加工企业产品展
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，24日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫前往阿斯塔纳第一工业园，实地考察多家企业的生产经营情况。
考察期间，托卡耶夫总统参观了园区内加工企业产品展。生产乙烯基石膏板的Гипсовинил公司，以及专业制造火灾报警器、监控摄像机和对讲系统的QR Systems工厂，向国家元首展示了其最新产品。
展览还集中介绍了阿斯塔纳电工厂、阿斯塔纳阿热斯坦管道厂，以及专注于建筑和道路化学品生产的ARGP企业的运营情况。
随后，总统听取了关于阿斯塔纳第二工业园发展前景的汇报。该园区计划按照政府与社会资本合作模式投入运营。
根据规划，园区拟启动100多个项目，总投资额超过5000亿坚戈，预计将创造约8000个就业岗位。
与此同时，首都正在加快推进物流基础设施建设。作为相关规划的一部分，将在“阿斯塔纳—技术城”特区内建设一座现代化大型物流园。
作为阿斯塔纳全国项目池的一部分，首都还将实施120个项目，总价值达190万坚戈，预计可创造约2.2万个就业岗位。
据此前报道，同日，托卡耶夫总统视察了Tausogar工厂。
【编译：阿遥】