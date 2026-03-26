哈萨克斯坦第一副总理出席博鳌亚洲论坛

消息称，哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、新加坡总理黄循财、阿塞拜疆米利马吉利斯议长萨希巴·加法罗娃、斯里兰卡议会议长贾加特·维克勒梅拉特纳，以及来自全球60多个国家和地区的高级代表出席了会议。

博鳌亚洲论坛第二十五届大会由博鳌亚洲论坛理事会主席潘基文致开幕词。他在致辞中强调，面对地缘政治局势恶化、武装冲突增多、可持续发展面临威胁等当代全球性挑战，亚洲各国和国际社会必须集中力量应对。会议特别强调要加强互信、深化区域一体化、保持世界经济开放，以及促进互利合作。

在题为“高级别对话：厘清全球不确定性”的会议上，罗曼·斯卡利亚尔指出，哈萨克斯坦致力于开放经济、可持续发展和投资政策可预测性原则，并强调了加强国际合作，以及发展互联互通的交通物流走廊的重要性。会议特别关注哈萨克斯坦作为连接亚欧大陆的可靠伙伴和过境枢纽的作用，以及双方共同寻求应对全球经济挑战的必要性。

工作访问期间，哈萨克斯坦第一副总理会见了海南省人民政府主席刘小明。双方讨论了双边合作的优先领域，包括贸易、经济和投资合作，旅游和人文合作，开通直航，以及扩大哈萨克斯坦和海南省各地区之间的务实互动。

罗曼·斯克利亚尔指出，哈萨克斯坦仍然是中国投资者可靠且开放的合作伙伴，为实施包括工业园区建设和交通物流基础设施建设在内的联合项目创造了有利条件。

刘小明表示，海南省对与哈萨克斯坦在这些领域开展合作抱有浓厚兴趣，并愿与哈萨克斯坦各地区建立密切互动。

Фото: Үкімет

访问期间，罗曼·斯克利亚尔会见了多家中国龙头企业负责人。双方讨论了正在实施的重点项目进展情况，以及在石油天然气、石化煤化工、冶金、汽车工业等哈萨克斯坦优先发展领域的产业和投资合作前景。

罗曼·斯克利亚尔指出，哈萨克斯坦新宪法为振兴投资合作和实施大型联合项目创造了更多条件，并表示哈萨克斯坦政府愿为联合倡议提供全面支持，确保协调实施，并为项目在各个阶段的成功实施创造必要条件。

根据会谈结果，中国企业代表确认已准备好执行达成的协议，扩大生产和技术交流，并深化在哈萨克斯坦制造的产品的本地化工作。

【编译：小穆】