哈萨克斯坦第一副总理对中国广东省进行工作访问

消息称，此次访问的主要活动包括会见广东省委书记黄坤明和深圳市市长覃伟中。

会晤期间，双方讨论了与广东省和深圳市开展合作的未来方向，尤其是在工业和投资、绿色矿产资源开发以及科技创新等领域。

Фото: primeminister.kz

在与黄坤明的会谈中，罗曼·斯克利亚尔强调，广东省是中国领先的经济体，是公认的中国工业和创新领导者。

双方特别关注在双方优先经济领域实施合作项目的问题，以及在工业发展和经济数字化领域的经验交流。

访问期间，还与中国领先的冶金、高科技和机械制造企业举行了一系列会晤。

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双方讨论了在哈萨克斯坦汽车制造、煤炭开采和家用电器生产领域实施联合投资项目的前景。

第一副总理强调，发展工业是国家的重要优先事项，并呼吁中国企业与哈萨克斯坦商界建立更紧密的合作关系。

中国领先企业的代表则表示对哈萨克斯坦作为实施合作项目的可靠合作伙伴表示感兴趣。

罗曼·斯克利亚尔还参观考察了包括香港和澳门特别行政区、广州、东莞和深圳等城市在内的“粤港澳大湾区”的经济合作区和创新中心。

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