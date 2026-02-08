哈萨克斯坦各地马肉价格一览：哪里更实惠？

营养学专家指出，马肉属于优质的膳食肉类，富含蛋白质和铁元素，并含有B族维生素，易于人体吸收。与牛肉和羊肉相比，马肉脂肪和胆固醇含量更低，适合注重健康与控制饮食的人群，也被推荐给儿童、老年人以及康复期人群食用。

价格方面，马肉同样具备优势。在哈萨克斯坦许多地区，马肉价格低于牛肉，因此更具大众消费属性。城市市场中，马肉零售价大致在每公斤2500至7000坚戈之间。若按“整骨”购买，价格相对更低；而去骨肉、后腿肉以及熏制马肉价格则明显偏高。与此相比，冬季集中采购的Соғым（整马或分割购买）价格更为实惠。

从地区来看，科斯塔奈市的马肉价格最低，每公斤约2500坚戈起，但这一价格多见于直接向牧民购买；在超市和专业肉店中，起价约为3400坚戈。阿克套市每公斤约2700坚戈，克孜勒奥尔达和巴甫洛达尔约为2900坚戈，不过低价多出现在农业集市，商店和超市通常在3300至3800坚戈之间。

乌拉尔（约3000坚戈）、阿克托别（约3200坚戈）、突厥斯坦（约3300坚戈）和彼得罗巴甫尔（约3400坚戈）的价格略高，而当地“Соғым”马肉每公斤约为2700至2800坚戈。

全国范围内，马肉的平均价格约为每公斤3500至3600坚戈。在乌斯卡曼、卡拉干达、杰兹卡兹甘、奇姆肯特和阿斯塔纳，基本可以以这一价位购买到马肉；这些地区的瘦后腿肉价格可达每公斤7500坚戈。科克舍套和塔勒德库尔干的价格则在3800坚戈以上。

价格最高的城市之一是塔拉兹，马肉零售价约为每公斤4300至4700坚戈，商店均价在4500坚戈左右。与其他地区相比明显偏高。而在阿拉木图，马肉价格更是居高不下，每公斤约为7000坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】