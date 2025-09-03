哈萨克斯第一副总理同中国公司举行会见

消息称，此次会晤恰逢哈中企业家委员会第八次会议，双方围绕哈萨克斯坦正在实施的战略项目融资问题展开了讨论，其中包括Qarmet公司的现代化改造项目。

Qarmet的现代化改造计划（估值35亿美元）将成为哈萨克斯坦冶金行业历史上规模最大的项目。其主要目标是引进全球最佳实践、创新技术和ESG标准，从而大幅提升哈萨克斯坦冶金业在全球的竞争力。

在与中国国家开发银行的会晤中，双方讨论了银行参与该计划若干关键领域融资的可能性：新建铸轧联合厂、建造型钢车间、引进铁水脱硫技术，以及与中国中冶焦耐工程技术有限公司公司合作建设现代化的焦炉。哈方强调，所有项目的实施都将完全符合国际标准，采用有效的解决方案来缩短工期并引入现代技术，从而确保高质量和高安全性。

双方还确认了将Qarmet现代化改造项目纳入“一带一路”倡议的意愿，并承诺为所有必要程序提供全程支持。哈萨克斯坦“巴伊铁列克”国家控股公司和哈萨克斯坦开发银行的代表也参加了会谈，并表达了国家机构愿为项目成功实施提供支持。

此外，罗曼·斯卡利亚尔与阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克在北京会见了中国葛洲坝集团有限公司董事长谭华。

双方讨论了从建设萨特巴耶夫运河至阿斯塔纳市的输水管道及第四号泵站过滤站项目的当前进展及后续实施步骤。

鉴于保障首都用水安全和稳定供水的战略重要性，该项目具有优先意义。

该项目85%的融资计划将通过吸引中国国家银行“中国进出口银行”的贷款来实现。在双方的密切合作下，吸引融资的工作正在抓紧进行，并已进入收尾阶段。

中国葛洲坝集团有限公司作为该项目的EPC（设计、采购、施工）总承包商，将动用所有资源，确保项目按时完成。项目的设计工作不迟于今年年底完成。