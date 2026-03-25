哈萨克斯坦第一副总理与赵乐际举行会谈 强调深化哈中战略合作

斯卡利亚尔首先对中国“两会”顺利召开以及《国民经济和社会发展第十五个五年(2026-2030年)规划》的通过表示祝贺。

他还向中方通报了2026年3月15日哈萨克斯坦举行的新宪法全民公投结果，并强调该宪法的通过对国家未来持续发展具有里程碑意义。

斯卡利亚尔指出，当前哈中两国在议会交往领域开展了富有成效的合作。同时，双边经贸伙伴关系保持强劲增长势头，在投资、交通物流和能源等领域的合作不断深化。

赵乐际表示，中方高度重视同哈萨克斯坦建立在高度互信基础上的永久全面战略伙伴关系，并坚定支持哈萨克斯坦正在推进的各项改革，支持哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为促进国家发展与繁荣提出的各项倡议。

此外，双方还强调，有必要在联合国、上合组织、亚信会议以及“中国—中亚”机制等多边平台框架内进一步加强协调与合作。

【编译：阿遥】