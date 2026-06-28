热巴金娜：世界第一固然重要，但更专注于打好每一场比赛

谈及这一目标时，热巴金娜表示，能够成为世界第一当然是一项十分重要的成就。

—不过说实话，我并没有一直想着这件事。此前一段时间，我的比赛成绩并没有达到自己的预期。对我来说，现在最重要的是保持专注，把每一场比赛都认真打好，-她说。

作为2022年温网女单冠军，这位27岁的球员介绍，在今年草地赛季的备战过程中，团队重点加强了她的身体训练，并围绕草地球场特点进行了针对性的调整。

—从身体状态来说，在草地比赛中，从第一分开始就掌握主动权非常重要。法网结束后，我们进行了充分的准备，整个训练过程效率很高。我希望这些努力能够在本届温网得到体现。我认为，一切都建立在良好的身体储备之上，只有身体状态足够好，才能更快适应场地，也才能发挥出自己的水平，-热巴金娜表示。

当被问及如今的心态与2022年首次夺得温网冠军时有何不同时，热巴金娜坦言，当年的冠军来得有些出乎意料，因为此前自己从未取得过如此耀眼的成绩。而如今，经过多项重大赛事关键阶段的历练，她已经拥有了更加丰富的经验，也能够以更加平和的心态面对比赛。

—2022年的冠军确实完全出乎我的预料。在那之前，我并没有取得过那么突出的成绩，一切发生得太快了。此前，我也从未在大满贯赛事中走到那么靠后的阶段。从八强到半决赛开始，我一直非常紧张，因为不知道接下来会发生什么，甚至连觉都睡不好。但我很自豪，自己最终克服了这些心理压力，并成功拿到了冠军。现在，我已经积累了更多经验，也更加了解赛场上的一切，很多事情都不会再让我感到意外，-热巴金娜回忆道。

发布会上，热巴金娜还回答了有关是否会通过观看自己以往比赛录像来备战的问题。她表示，视频分析始终是团队训练的重要组成部分，有助于总结经验、提升比赛决策能力。

—当然会看，尤其是那些自己发挥比较好的比赛。如果最近状态不是特别理想，回看过去的一些比赛、重新找回当时的感觉，会很有帮助。未必一定是夺冠那场，也可能是去年或者更早之前的一场比赛，看看自己曾经做到过什么，这一点非常重要。所以，我们一直都会坚持观看录像，并进行分析，-她补充道。

目前世界排名第二的热巴金娜将在本届温网首轮迎战23岁的法国选手洛伊斯·布瓦松。目前，布瓦松的WTA世界排名为第154位。

值得一提的是，布瓦松曾在2025年法国网球公开赛上成为赛事黑马，一路闯入女单四强，并先后击败当时世界前十的米拉·安德烈耶娃和杰西卡·佩古拉。随后，她又在汉堡站夺得职业生涯首个WTA巡回赛冠军，并以世界排名第36位的个人最佳排名结束了那个赛季。