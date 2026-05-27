哈萨克斯坦第一副外长出席联合国安理会高级别会议

哈萨克斯坦第一副外长在发言中指出，此次讨论是在日益不确定、国际法日渐弱化以及法律规范被选择性适用的环境下进行的。对此，哈萨克斯坦总统托卡耶夫坚决支持联合国发挥核心作用，并呼吁世界各国领导人以高度负责的态度处理国际和平与安全问题。

阿什克巴耶夫表示，联合国仍然是确保可持续和平与发展不可或缺的机制。在此背景下，哈方强调了其为加强中亚地区互信与互利合作、促进和平进程、推动核裁军、促进宗教间对话，以及参与联合国维和行动所作出的贡献。

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会议特别关注联合国改革的必要性，包括使安全理事会适应现代挑战。哈萨克斯坦支持发展中国家和中等强国在安理会中拥有更广泛的代表性，并支持采取渐进式改革方式，以提高联合国的效力及其满足成员国期望的能力。

会议注意到哈萨克斯坦总统提出的建立国际水组织的倡议，该倡议旨在克服现有机制的重复，并在全球挑战的背景下提高联合国水资源授权的有效性。此外，会议还提及哈萨克斯坦提出的建立全球初级卫生保健联盟和国际生物安全机构的倡议。

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第一副外长确认哈萨克斯坦愿继续与所有成员国合作，提高多边合作的质量，并进一步加强《联合国宪章》的原则。

此外，在联合国安理会会议框架内，哈萨克斯坦外交官分别与中国外交部长王毅和吉尔吉斯斯坦外交部长热恩别克·库卢巴耶夫举行会晤，讨论发展双边合作的前景，以及在多边论坛上的主要互动领域。