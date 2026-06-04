第一届突厥学大会百年纪念活动在伊斯坦布尔举行

来自土耳其高校和科研机构的知名学者、研究人员及学术界代表参加了活动。作为系列国际学术会议和专题研讨活动的重要组成部分，本次纪念活动旨在回顾这一具有里程碑意义的历史盛会。一个世纪前召开的第一届突厥学大会，为现代突厥学的发展以及突厥民族之间的学术交流与合作奠定了重要基础。

Фото: Ақжігіт Шүкібаев/Kazinform

活动期间，主办方举办了专题展览，集中展示国际突厥学院出版的学术著作、历史照片和档案文献。其中，《1926年巴库突厥学大会影集》尤为引人关注。该书收录了参加大会的131位代表相关资料，并以六种突厥语言出版发行。此外，国际突厥学院还向与会者推介了《1926年巴库突厥学大会档案文件》一书，通过大量珍贵档案资料系统展现大会的历史背景及深远影响。

国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫、马尔马拉大学校长梅赫梅特·埃明·奥库尔，以及众多突厥学专家学者和科研界代表出席活动。

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穆斯塔法耶夫在发言中表示，一百年前巴库突厥学大会讨论的许多议题至今仍具有重要现实意义。他指出，这些议题涉及突厥学学科建设、通过教育和科学促进突厥民族间联系，以及推动科技术语体系建设和共同字母表研究等多个领域。

穆斯塔法耶夫还回顾说，在国际突厥学院协调下，由突厥国家专家组成的“突厥世界共同字母委员会”于2023年正式成立，并于2024年通过了“共同突厥字母表”。

此外，他介绍说，国际突厥学院目前正在推进50余项科研项目，其中多数与第一届突厥学大会提出的研究方向密切相关。包括突厥语言学术语词典编纂、《突厥神话百科词典》、突厥鲁尼文碑铭目录、《突厥世界圣地地理：考古与建筑遗迹》以及《突厥国家历史》等重点项目均在积极实施中。

与会代表一致认为，虽然第一届突厥学大会距今已过去整整一百年，但围绕语言、科学和文化领域的交流合作依然是当今突厥世界的重要课题。与会者指出，国际突厥学院近年来发起的一系列倡议和项目，正在推动这些目标在国际层面不断取得新的进展。

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据了解，1926年2月26日至3月6日，第一届全苏突厥学大会在巴库举行，共有131名代表参会，涵盖语言学家、历史学家、文学家及社会活动家。大会重点讨论了突厥民族的语言、文字、历史、文学、民族学和教育等议题，其中关于拉丁化字母改革、统一术语体系和加强突厥民族学术合作的讨论影响尤为深远。大会被普遍视为20世纪突厥学发展史上的重要里程碑，对后来的突厥语言研究和文字改革进程产生了深刻影响。