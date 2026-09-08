热巴金娜距世界第一仅差一胜 美网八强将迎战中国选手郑钦文

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦网球名将叶列娜·热巴金娜距离职业生涯首次登顶WTA世界第一仅差一场胜利。她将在美国网球公开赛女单四分之一决赛中迎战中国选手郑钦文。

目前世界排名第二的热巴金娜在美网女单第四轮以6:1、6:4击败两届赛会冠军、日本名将大坂直美，职业生涯首次晋级美网八强。她也由此集齐四大满贯赛事女单八强经历。

根据目前的WTA积分形势，热巴金娜只需再赢一场、晋级美网四强，就将在下周公布的新一期世界排名中首次登顶。即使现任世界第一、白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡最终成功卫冕，热巴金娜只要进入四强，仍可凭积分优势升至世界第一。

挡在热巴金娜面前的是本届美网表现抢眼的中国选手郑钦文。郑钦文在第四轮以7:5、6:3击败前世界第一、波兰名将伊加·斯维亚特克，晋级八强。比赛首盘她一度以0:5落后，此后连赢7局完成逆转。

两天前，郑钦文在对阵美国选手麦迪逊·凯斯的比赛中也曾在决胜盘0:5落后的情况下完成翻盘，并挽救赛点。此前因肘部伤势接受手术，郑钦文的世界排名一度大幅下滑，本届美网需要从资格赛打起，目前排名第121位。

不过，郑钦文并非传统意义上的“黑马”。她曾获得2024年巴黎奥运会网球女单金牌，世界排名最高达到第5位。

目前双方有记录的三次交手中，热巴金娜以2胜1负占优。2026赛季，她先后在多哈和马德里两次击败郑钦文。

热巴金娜与郑钦文的美网女单四分之一决赛将于9月9日进行。这场比赛不仅关系到四强席位，也可能成为热巴金娜职业生涯首次登顶世界第一的关键一战。