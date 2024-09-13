第九届“一带一路”高峰论坛在港举行 哈萨克斯坦寻求深化合作

由国家经济部副部长阿尔曼·哈森诺夫率领的哈萨克斯坦代表团出席了此次高峰论坛，代表团成员包括哈萨克斯坦发展银行、巴伊铁列克福利基金股份公司、哈萨克斯坦投资发展基金等多家机构的代表。

在以“多边合作构建互联互通世界”为题的政策对话环节上，哈森诺夫就当前地缘政治和地缘经济挑战背景下“一带一路”倡议的重要性进行了深入讨论。他表示，“重振丝绸之路”的理念在现今的国际环境中重新焕发出新的意义。

-“一带一路”倡议自2013年提出以来，哈萨克斯坦便成为首批支持这一宏大项目的国家之一，并一直是中国在实施该倡议过程中可靠的战略伙伴。-哈森诺夫进指出。

他表示，在“一带一路”框架下，各国在创新、绿色能源、交通、物流和金融等领域有着巨大的合作潜力。

论坛期间，哈萨克斯坦代表团还与多个中国金融机构进行了会晤，包括丝路基金、中国国家开发银行、亚洲基础设施投资银行、中欧基金和中国信保等，探讨了未来在金融投资领域的合作机会。

【编译：阿遥】