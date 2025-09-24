第九届哈萨克—吉尔吉斯知识分子论坛在比什凯克召开

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在致辞中指出，两国知识分子肩负着重要任务，特别是应加强文学与艺术交流，推动作家诗人授课，重视文化遗产的数字化保存。他表示，哈方愿为电子图书、虚拟博物馆等项目提供支持。会议期间，他还向多位吉尔吉斯议员及文化界人士颁发了哈萨克斯坦国家奖章和参议院荣誉证书，以表彰其在促进两国友谊中的贡献。

吉尔吉斯斯坦议会（最高会议）议长努尔兰别克·图尔贡别克乌鲁强调，本届论坛以“文化外交”为主题，文化是巩固友谊与和谐的重要基础，他相信这一平台将推动吉哈两国文化交流迈上新台阶。

论坛期间，双方学者和文化界人士围绕深化文化与人文合作进行了讨论。哈萨克斯坦教授詹哈拉·达德巴耶夫指出，本次论坛为加强合作与友谊提供了新机遇，成果不仅惠及哈萨克斯坦和吉尔吉斯，也将推动突厥国家及中亚地区的团结。

吉尔吉斯斯坦作家联盟主席卡尼别克·伊马纳利耶夫则强调，两国是天然的兄弟民族，拥有共同的文化与语言。在人工智能时代，保持民族认同尤为重要，这需要两国文化界共同努力。

论坛还回顾了两国文化合作的历史传统——从艾特玛托夫与阿乌埃佐夫的文学交流，到两国电影人合作的经典作品。与会者一致认为，文化是增强民族精神与促进两国友谊的“软实力”，有能力将双边关系提升到更高水平。

【编译：达娜】