古DNA研究：贝加尔湖周边发现约5500年前最古老鼠疫爆发证据

该论文介绍，鼠疫是历史上致死率最高的疾病之一，古DNA研究有助于我们理解该疾病的起源与演变。此前研究已在史前欧洲发现了鼠疫的致病菌——鼠疫耶尔森菌，已知最古老的鼠疫菌株可追溯至距今5300年前，但这些菌株可能缺乏典型的致病基因(即引发疾病的基因序列)。

在本项研究中，论文共同通讯作者、英国牛津大学Ruairidh Macleod和丹麦哥本哈根大学Eske Willerslev、Martin Sikora等与合作者一起，分析了来自西伯利亚贝加尔湖周边四处墓地的42名狩猎采集者的古代DNA。研究人员在18名个体中检测到了鼠疫耶尔森菌，其检出率高于任何其他病原体，研究表明曾发生过两次独立的鼠疫疫情，时间分别可追溯至距今5520年-5265年前和5315年-4235年前。

论文作者重建了这些个体之间的亲缘关系，并证实受影响的都是小型家庭群体，这与该疾病的人际传播特征相符。研究发现，具有亲缘关系的个体被埋葬在不同的墓穴中，这表明他们死于不同的事件，而非同一场疫情。研究还表明，最严重的感染似乎发生在8至11岁的儿童身上。此外，与这两次疫情相关的鼠疫杆菌基因组不同于目前已知的古代和现代鼠疫菌株，推测这种特殊菌株大约在5700年前就已出现。

论文作者总结说，他们的研究发现表明，在史前狩猎采集者群体中曾发生过鼠疫疫情，这比在新石器时代人群中观察到的感染早了数百年。他们认为，这项研究结果，挑战了“新石器时代观察到的高人口密度和农业转型是鼠疫流行的必要条件”这一传统观点。