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    12:43, 25 四月 2026 | GMT +5

    托卡耶夫总统参加“清洁哈萨克斯坦”环保活动

    （哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日参加了“清洁哈萨克斯坦”全国环保活动。

    Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»
    Фото: Акорда

    消息称，总统在全国环保活动框架下在位于阿斯塔纳的“Samal”公园植树。

    Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»
    Фото: Акорда
    Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»
    Фото: Акорда
    Таза Қазақстан
    Фото: Ақорда
    Глава государства принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»
    Фото: Акорда

     

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 总统 首都 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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