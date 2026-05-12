阿拉木图启动“智慧旅游”平台 AI导游与一站式服务进入试运行阶段

会上，阿拉木图市旅游局局长哈丽雅·托克赛伊托娃表示，在“数字化与人工智能年”框架下，相关部门正积极推进多项创新项目。目前，全新旅游移动应用程序“Smart Tourist”（智慧旅游）已在阿拉木图进入试点运行阶段。

—这是一个面向游客的一体化服务平台，整合了多项旅游功能。游客可通过该平台一站式购买各类文化场馆门票。此外，平台还推出了“Smart Pass”统一通行证，持证游客可游览多个景点。同时，平台还提供eSIM流量服务以及AI电子导游等便捷功能，-托克赛伊托娃介绍说。

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她还指出，该应用已与哈萨克斯坦主流出租车服务实现深度整合。这意味着游客无需再分别下载购票或打车应用，相关需求均可直接在“Smart Tourist”平台内完成。

—目前，我们正着力打造“游戏化”旅游体验，希望以更加生动有趣的方式带领游客探索城市。该功能板块被命名为“Almosphere”，游客可通过任务闯关形式，深入了解阿拉木图的历史文化遗址和城市景观，-她补充道。

据悉，该应用目前仍处于测试阶段，预计将于今年6月正式面向公众全面上线。