运动员横渡巴尔喀什湖 完成21公里公开水域游泳挑战

此次赛程从托兰加雷地区延伸至“珍珠”休闲区，共有12名运动员参赛，其中包括3名女选手，分别是来自阿斯塔纳的扎娜特·卡塔尔巴耶娃、阿拉木图的尤利娅·库兹涅佐娃和阿特劳的尤利娅·阿格耶娃。

比赛过程十分艰难。赛程期间风速一度达到每小时29公里，大浪不仅降低了运动员的游进速度，也增加了他们在公开水域辨别方向的难度。

来自阿斯塔纳的46岁选手扎娜特·卡塔尔巴耶娃是完成全程的运动员之一。她是一名律师，也是两个孩子的母亲，直到40岁才开始接触游泳。最初，她只是按照医生建议，通过游泳改善身体状况。

卡塔尔巴耶娃表示，赛前她既紧张又害怕，也曾怀疑自己能否完成如此长的距离。尤其是在12至16公里阶段，她多次产生退出比赛的念头，但最终还是坚持了下来。

为备战此次比赛，她进行了近一年的系统训练。平时每周在教练的指导下进行3次游泳训练，另外每周安排两天进行力量训练。赛前半年，她又将游泳训练增加至每周4次。

Фото: Жаннат Қатарбаева

她最初接触公开水域游泳，是在首任教练马哈姆别特·叶尔赛因诺夫的建议下参加BURABAY SWIM赛事，并完成4.5公里的博罗沃耶湖公开水域游泳。尽管当时有教练陪伴，她回忆称自己依然十分害怕。此后，她逐渐开始参加更多赛事，并不断挑战更长距离。

- 我并不是职业运动员，接触游泳也只有6年时间。我40岁以后才开始练习。最开始只是为了改善健康状况，从来没有想过自己有一天会参加比赛，更没有想过会游这么长的距离。 - 她说。

另一名完成21公里全程的选手库阿内什·阿斯卡尔则凭借一只手完成了整个赛程。

阿斯卡尔表示，为了参加比赛，他不仅进行了体能训练，也十分重视心理准备。此前，他曾参加过10公里公开水域游泳比赛，积累了一定的长距离比赛经验。

他说，比赛中自己从未允许“无法完成”的念头进入脑海，因为一旦产生这种想法，恐惧和不确定感就会不断放大。支撑他坚持下来的信念只有一个，那就是一定要抵达终点。

比赛期间，运动员不得不持续与风浪搏斗。据阿斯卡尔介绍，部分水域浪高一度达到2.5至3米。运动员身处浪峰之间时，有时甚至无法看到岸边和随行保障船只，容易偏离路线。

对阿斯卡尔而言，最困难的阶段出现在11至12公里附近。当时负责伴随保障的船只发生故障，而他13岁的儿子就在船上。强风和大浪开始将船只推离原有位置，阿斯卡尔一度试图追赶，但很快意识到继续追船可能导致自己迷失方向，因此最终决定按照既定路线继续游向终点。

- 当时我当然非常担心儿子。一开始我试图朝船游过去，但后来意识到自己也可能偏离方向甚至迷路，因此只能继续按照原来的路线前进。从心理上来说，这是非常艰难的一刻。 - 他说。

阿斯卡尔表示，多年的训练让他逐渐形成了一套能够最大限度发挥单臂能力的游泳技术。不过，他认为，在如此长距离的公开水域比赛中，心理准备往往起着决定性作用。

Фото: Жаннат Қатарбаева

- 巴尔喀什湖的浪对我来说完全不同。我来自阿克套，习惯在海里游泳，但这里湖里的浪也非常强，有时甚至会让人失去方向。确实很害怕，也很艰难，但完成全程的愿望最终战胜了恐惧、疲劳和疼痛。- 他说。

对阿斯卡尔而言，这类赛事还有着特殊意义。由于从小身体条件与其他同龄人有所不同，他一直希望通过体育运动证明自身潜力并不受限。

他说，希望让自己的孩子看到，自己同样能够积极生活、坚持运动，并完成许多人都难以做到的挑战。

- 对我来说，让孩子们看到我能够过充实的生活、参加体育运动，并克服很多人都难以完成的困难非常重要。我希望孩子们为我感到骄傲，这也是推动我不断前进的力量。 - 他说。

最终，参赛运动员完成了从托兰加雷至“珍珠”休闲区全长21公里的公开水域游泳赛程。该项目是巴尔喀什湖国际赛事的重要组成部分。