哈萨克斯坦推动贸易数字化改革 多举措助力价格监管与中小企业发展

据其介绍，为落实总统推动经济全面数字化的任务，哈萨克斯坦正在实施“贸易的数字镜像”项目。该项目是一项贯穿商品生产到终端消费全过程的电子生态系统，旨在实现商品流通全链条的数字化追踪与统一透明的会计管理。

目前，已对130万种商品完成分类，全国“商品国家目录”与“电子商品目录”的整合工作也即将完成。

项目中的一个重要组成部分是商品认证。为此，政府已于去年上线了技术监管信息系统（E-KTRM）。该系统中目前已注册10万多家申请机构和1500家认证机构，共计发放了超过350万个认证文件，大幅提升了认证效率和透明度。

为配合食品可获得性提升任务，哈萨克斯坦政府将进一步扩大需强制标识的商品种类。根据沙卡利耶夫部长介绍，以下商品将按阶段纳入强制标识管理：

润滑油产品：至2025年底；

啤酒类产品：自2026年2月起；

轻工产品：自2026年3月起；

珠宝产品：自2026年12月起；

膳食补充剂：自2027年起。

同时，贸易和一体化部将与哈萨克电信公司(Kazakhtelecom)合作，建设商品可追溯信息系统，实现对具有重要社会意义食品储备和流通情况在供应链各环节的实时在线监测。

在此系统基础上，政府还在开发一个创新型农产品数字交易平台，该平台将实现生产者、零售商与政府部门之间的直接数字对接，旨在打破中间商和不透明流通环节。

为优化批发进口体系并支持中小企业，哈萨克斯坦将启动本国的B2B数字平台，简化进口流程并实现与国际供应商的数字对接。

沙卡利耶夫部长表示，政府正与JD.com、阿里巴巴集团等国际电商平台进行洽谈，计划引入先进数字解决方案并通过直连渠道促成合作。

为保障平台全面落地，哈中两国政府正在讨论修改相关协议，并解决商品认证过程中存在的技术壁垒问题。

【编译：达娜】