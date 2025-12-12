布达佩斯启动“突厥世界-西方：地缘政治对话”专家平台

论坛吸引外交使团、国家机构、国内外智库及专家社区参与。哈萨克斯坦方面，总统直属哈萨克斯坦战略研究所与纳扎尔巴耶夫大学代表专程与会，积极参与专题讨论。

论坛核心议题为西方国家与突厥世界合作方向，以及贸易、基础设施连通性、能源安全、关键资源供应链多元化等领域互利合作。

主旨发言中，哈萨克斯坦驻匈牙利大使阿.萨帕尔别库利介绍了我国在突厥国家组织与西方政治经济合作中的外交方针，强调哈萨克斯坦与匈牙利作为连接欧亚的桥梁作用，以及两国在地区与全球稳定中的战略伙伴关系。

大使重点介绍了哈萨克斯坦国际运输物流基础设施发展政策，特别是跨里海国际运输路线（中走廊）的成功经验，称其将成为连接东西方的关键项目，并表示愿进一步扩大运输连通性与多式联运合作。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

在欧洲能源安全议题上，大使强调哈萨克斯坦作为全球主要油气与铀生产国的潜力，表示突厥国家组织成员国愿与欧洲国家在传统能源、可再生能源及绿色氢生产技术领域扩大合作。

大使还谈及战略性关键矿产合作，指出哈萨克斯坦拥有丰富储量，可为全球供应链多元化作出重大贡献，这完全符合欧盟与美国利益。

在区域合作层面，大使强调加强突厥国家组织作为经济一体化与互利平台的意义，高度评价匈牙利作为观察员国的积极参与，并相信其将在欧盟与突厥国家组织合作中发挥重要桥梁作用。

论坛随后举行多场专题小组讨论，聚焦美国与突厥地区国家合作前景、欧洲能源安全、关键矿产供应链多元化，以及欧盟与突厥国家组织制度性合作框架构建。与会者一致认为，持续对话对建立可靠伙伴关系、巩固整体经济与战略稳定具有关键意义。

多瑙河研究所计划将“突厥-西方地缘政治对话”打造为常设机制，支持专家互动与跨区域伙伴关系发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】